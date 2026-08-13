FC Memmingen: Die "Löwen" kommen ... von Andreas Schales · Heute, 08:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Siegfried Rebhan

Morgen, 19:00 Uhr FC Memmingen FC Memmingen TSV 1860 München TSV 1860 19:00 live PUSH

Der TSV 1860 München muss wieder zu Punktspielen gegen den FC Memmingen ran. Zum zweiten Mal nach 1982 und 2017 wurden die „Löwen“ aus dem Profifußball verbannt und bereichern jetzt die Regionalliga Bayern. Am Freitagabend (19 Uhr) soll es in der im Vorfeld restlos ausverkauften Arena an der Bodenseestraße ein Fußballfest geben, bei dem die Farben blau und weiß von Sechzig gegenüber den heimischen Memminger Vereinsfarben rot und weiß auf den Rängen wohl dominieren werden. Auf dem Rasen ist das aber noch nicht ausgemacht … Die Lage: Der FC Memmingen hat mit seinen drei Start-Siegen eine hervorragende Ausgangsposition und nicht unbedingt die Außenseiterrolle gegen die mit zwei Unentschieden gestarteten „Löwen“ inne. Die Münchner spielten jeweils 2:2 beim Drittliga-Absteiger FC Schweinfurt und bei der Heimpremiere vor 15.000 Zuschauern gegen den FC Augsburg II. Unter der Woche gab es einen ungefährdeten 5:1 Pokalsieg beim FC Wendelstein.

Der Gegner: Zu den überschlagenden Ereignissen beim TSV 1860 München in diesem Sommer würde sich nicht nur ein Artikel, sondern ein ganzes Buch schreiben lassen. Fakt ist, dass die „Löwen“ wegen eines fehlenden Kapitalnachweises von 2,7 Millionen Euro keine Lizenz mehr für die 3. Liga erhalten haben. Künftig läuft der Spielbetrieb wieder unter der Regie des „e.V.“ – also des eingetragenen Vereins, unabhängig vom laufenden Rechtsstreit und der angemeldeten Insolvenz der Kapitalgesellschaft, unter der die Profis, die U21 und die U19 bislang firmierten. Unter dem Motto „Freiheit für Sechzig“ ist quasi die Trennung von Investor Hasan Ismaik aus Vereinssicht vollzogen, allerdings liegen die Merchandising-Rechte noch auf der HI-Seite – so darf das berühmte Löwen-Logo derzeit nicht genutzt werden. Sportlich war die Neuausrichtung in den vergangenen Wochen zusammen mit der Vorbereitung natürlich eine Herausforderung. Es wurde aktuell eine Mannschaft zusammengestellt, die aus einigen erfahrenen Profis und jungen Talenten besteht, die in der vergangenen Saison die Bayernliga-Meisterschaft mit 1860 II geholt haben. Von der Meistermannschaft hat auch der erfolgreiche Alper Kayabunar den Cheftrainerposten bei den Profis übernommen. Zu den erfahrenen Stützen mit Erfahrung und damit den großen Hoffnungsträgern zählen unter anderem Torhüter Vitus Eicher (35 Jahre), Verteidiger Felix Weber (31) und Stürmer Florian Niederlechner (35). Aus Ulm kehrte Dennis Dressel an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Auch sonst wurden noch Spieler mit höherklassiger Erfahrung geholt. Eine besondere Personalie ist die Verpflichtung von Matthew Collins, dem Sohn von Musiklegende Phil Collins. 1860 liefert also weiterhin in allen Bereichen schillernde Geschichten …