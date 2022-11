FC Memmingen: Die Fans haben noch etwas gut

Der Gegner: Mit dem TSV Schwaben Augsburg kommt ein Gegner ins Stadion an den e-con ArenaPark, den viele Konkurrenten vor der Saison mit auf das Favoritenschild gehoben hatten. Die „Schwabenritter“ hatten im Sommer keinen großen Aderlaß und verfügten über eine eingespielte Mannschaft. Baierl bezeichnet die Gäste als äußerst unangenehm zu bespielenden Gegner. Im Schwaben-Team von Trainer Janos Radoki stehen einige bekannte Gesichter. Der Ex-Memminger Marco Greisel ist Kapitän. Marcel Leib spielte kurzeitig in der Corona-Zeit beim FCM. Mit Patrick Rösch (FV Illertissen, SpVgg Weiden/ Regionalliga Süd) steht ein gestandener Torhüter zwischen den Pfosten. Der erst 21-jährige Julian Kania hat bereits 15 Saisontreffer und fünf Vorlagen auf dem Konto.

Kann der FC Memmingen im letzten Heimspiel vor der Winterpause den Hemmschuh vor eigenem Publikum ablegen? Trainer Stephan Baierl wünscht sich, dass seine Mannschaft am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Schwaben Augsburg eine ähnlich couragierte Vorstellung wie zuletzt im Spitzenspiel in Landsberg (1:1) abliefert. Nach den vorausgegangen Heimniederlagen gegen Gundelfingen und Kottern hätten die heimischen Fans auf jeden Fall noch was gut.

Das Hinspiel: Mit 1:3 lagen die Memminger bereits zurück, bewiesen trotz eines Platzverweises gegen Micha Bareis in Unterzahl Moral. Die Aufholjagd wurde durch einen Last-Minute-Treffer von Dominik Stroh-Engel zum 3:3 Unentschieden gekrönt.

Das FCM-Personal: Neuzugang Ardian Morina wird definitiv erst nach der Winterpause zur Verfügung stehen. Torhüter Martin Gruber ist guter Dinge, im Frühjahr ebenfalls wieder zur Verfügung zu stehen. Baierls Kader ist aber auch ohne die beiden sehr breit, bietet Variationsmöglichkeiten – so wie zuletzt in Landsberg als überraschend Routinier Martin Dausch das Abwehrzentrum mit den Innenverteidigern Flemming Schug und dem zurückgekehrten Jakob Gräser dirigierte. Ob der Coach dieses System auch gegen Schwaben Augsburg spielen lässt, ist offen. Weitere Rotation ist nicht nur in der Abwehr, wo Nicolai Brugger und Matthias Bauer zuvor als gesetzt galten, sondern auch in anderen Mannschaftsteilen möglich.

Information: Wegen des zeitgleich stattfindenden Flohmarkts in der Stadionhalle sind die Parkplätze in diesem Bereich belegt. Besucher des Fußballspiels werden gebeten, den BBZ-Parkplatz anzufahren.