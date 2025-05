FC Memmingen: Das Saisonfinale in der eigenen Hand

Der FC Memmingen (1. Platz / 60 Punkte) kann am 34. und letzten Bayernliga-Spieltag sein Meisterstück machen. Wenn am Samstag (14 Uhr) bei Türkspor Augsburg (12. / 37 Punkte) auf der Bezirkssportanlage Haunstetten ein Sieg gelingt, wäre auch der Regionalliga-Wiederaufstieg perfekt. Die Konkurrenten um Titel (TSV 1860 München, der nicht aufstiegsberechtig ist) und Aufstieg (SV Erlbach, FC Pipinsried) müssten selbst ihre letzten Aufgaben lösen und zugleich auf einen Ausrutscher der Memminger hoffen.

Auf die leichte Schulter nimmt FCM-Trainer Matthias Günes den Gang zu Türkspor nicht, zumal der 3:2-Sieg gegen Unterhaching II vor einer Woche erst in der Nachspielzeit gelang, wie übrigens auch der 2:1 Hinspielerfolg gegen die Augsburger seinerzeit gleich durch zwei Tore von Abwehrchef David Bauer in der Over-Time. Dass aus den letzten sieben Begegnungen sechs Siege und ein Unentschieden heraussprangen, sorgt beim FCM aber wiederum auch für das nötige Selbstvertrauen.

An der personellen Besetzung dürfte sich im Endspurt nichts ändern, wohl aber an der Unterstützung. In den bisherigen Auswärtsspielen war die Zahl der Schlachtenbummler meist überschaubar. Nach Augsburg ist ein Fanbus voll. Viele wollen sich zudem privat auf den Weg machen, so dass der FCM davon ausgeht, dass es mehrere hundert Anhänger werden könnten, die für Heimspiel-Atmosphäre sorgen wollen. Bei den Türkspor-Heimspielen verloren sich nach der Winterpause nur zwischen 25 und 80 Zuschauer in der weitläufigen Anlage.

Ein Meistertitel wäre in der Memminger Vereinsgeschichte etwas ganz Besonderes. In den 55 Jahren Zugehörigkeit zum gehobenen Amateurfußball gab es nur vier Abstiege. 1970 ging es zunächst als Landesliga-Meister erstmals in die Bayernliga, die damals die dritthöchste Spielklasse in Deutschland war. 2003 ging es nach einem „Betriebsunfall“ als Landesliga-Meister, 1989 als Landesliga-Vizemeister über die Relegation zurück nach oben. 2010 wurde als Bayernliga-Meister der Sprung in die Regionalliga Süd geschafft. Die Rückkehr 2023 in die Regionalliga-Bayern gelang über die Aufstiegsspiele als Vize-Meister der Bayernliga Süd. Und 2025?