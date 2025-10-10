– Foto: Siegfried Rebhan

FC Memmingen: Das Kollektiv soll es wieder richten Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Ansbach Memmingen

Heute, 19:00 Uhr FC Memmingen Memmingen SpVgg Ansbach Ansbach 19:00 live PUSH

Klassische Mittelstürmer sind quer durch alle Fußballklassen mittlerweile rar gesät. Auch Regionalligist FC Memmingen (7. Platz / 19 Punkte) hat das Problem, aktuell keinen typischen Torjäger in seinen Reihen zu haben. Mit Philipp Kirsamer fällt eine im Sommer verpflichtete Offensivhoffnung noch längere Zeit aus. Auf die Ausfallliste gesellt sich nun auch nun Nachwuchstalent Fabian Kroh (19 Jahre), ebenfalls Position Mittelstürmer. Wenn am Freitagabend (19 Uhr) gegen die SpVgg Ansbach (9. Platz / 15 Punkte) in der Arena an der Bodenseestraße noch einmal unter Flutlicht gespielt wird, müssen also wieder andere Lösungen auf dem Weg zum Tor gefunden werden. Trainer-Neffe David Günes (links im Bild) wurde für diese Position schon seit einiger Zeit „umfunktioniert“. Der 19-jährige erzielte in dieser Position heuer schon drei Treffer. Gefährlich sind die Memminger auch immer wieder über die schnellen Außenleute Nico Nollenberger (4 Tore) und Pascal Maier (1 Tor).

In den Wochen vor der knappen 0:1 Niederlage beim Meisterschafts-Mitfavoriten Würzburger Kickers am vergangenen Wochenende, gab es eine Reihe Spieler, die erstmals in der Regionalliga einnetzten: Marcello Barbera mit seinem Blitztreffer nach seiner Einwechslung beim 1:1 gegen Fürth II, Timo Schmidt beim 1:1 gegen Bayreuth, Kroh beim 3:1 Erfolg bei Schwaben Augsburg und Luis Vetter beim 3:2 Derbysieg gegen Illertissen. Vom aktuell zur Verfügung stehenden Stamm stehen damit – abgesehen von Torhüter Dominik Dewein – nur noch Michael Bergmann und Maximilian Dolinski als Premieren-Torschützen aus. Ob es für einen der beiden gegen Ansbach klappt? „Dolli ist mit seiner Position natürlich nicht so in den Torraumszenen, sondern eher der Mann für den vorletzten Ball“, merkt Trainer Matthias Günes an, dass der Außenverteidiger nicht nur hinten abräumt, sondern auch schon das eine oder andere Mal mit seinen wuchtigen Flanken an Treffern beteiligt war oder zumindest für gefährliche Situationen sorgte.