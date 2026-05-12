FC Memmingen: Cheftrainer Matthias Günes verlängert bis 2029!

– Foto: Siegfried Rebhan

Das ist ein starkes Zeichen: Cheftrainer Matthias Günes hat seinen bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der 43-jährige hat bis zum Jahr 2029 unterschrieben!

"Die sportliche Leitung, die Vorstandschaft, die gesamte Mannschaft und der Verein sind stolz darauf, weiterhin gemeinsam mit Matthias an der Zukunft unseres Vereins zu arbeiten", heißt es dazu in einer Medienmitteilung.

„Matthias ist nicht nur sportlich ein wichtiger Faktor, sondern auch menschlich eine tragende Säule innerhalb des FC Memmingen“, so Sportvorstand Serge Ahrens, „wir glauben an Kontinuität. Und wir glauben an den gemeinsamen Erfolg!“