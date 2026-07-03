FC Memmingen: Brauhaus-Cup, Lugano-Test und weiterer Neuzugang von Andreas Schales · Heute, 11:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: FCM

Morgen, 14:15 Uhr FC Memmingen FC Memmingen TSV Essingen TSV Essingen 14:15 PUSH

Nach den hitzebedingten Absagen der Testspiele am vergangenen Wochenende stehen für den Fußball-Regionalligisten FC Memmingen in den nächsten Tagen echte Gradmesser in der Vorbereitung an. Am Samstag geht es zum Brauhaus-Cup nach Kempten, nächsten Dienstag kommt der Schweizer Erstligist FC Lugano an den e-con ArenaPark. Mit Jordan Spitzlberger (im Bild) vermeldet der FCM zudem einen weiteren Neuzugang. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt von den U19-Junioren des FC Augsburg, wo er auch die komplette Ausbildung in der Jugend durchlaufen hat. „Mit seiner technischen Qualität, seiner Spielübersicht und seiner Dynamik bringt er beste Voraussetzungen mit, um den nächsten Schritt im Herrenfußball zu gehen“, teilt die Sportliche Leitung der Memminger zum neuen Mann mit.

Der Brauhaus-Cup in Kempten ist seit Jahren fester Bestandteil in der Sommer-Vorbereitung. In diesem Jahr trifft der FCM beim Blitzturnier in Illerstadion zunächst auf den württembergischen Oberligisten TSV Essingen (14.15 Uhr). Das andere „Halbfinale“ bestreiten zuvor Gastgeber FC Kempten und der Regionalligist FV Illertissen (13 Uhr). Die Sieger der Begegnungen bestreiten das Endspiel (16.45 Uhr), die Verlierer spielen zuvor den dritten Platz aus (15.30 Uhr). Der Eintritt beim Brauhaus-Cup ist frei. Der FC Lugano absolviert vom 5. bis 11. Juli ein Trainingslager im Weiler Simmerberg und tritt am Dienstagabend (18 Uhr) in der Memminger Arena zu einem internationalen Freundschaftsspiel an. In der vergangenen Saison belegte das Team aus dem Kanton Tessin den dritten Platz in der Schweizer Super-League. Der Pokalsieger der Eidgenossen von 2022 ist bereits ab 23. Juli in der Vorrunde der UEFA-Conference-League im Einsatz. Das Team von Trainer Mattia Croci-Torti wird beim Internet-Portal transfermarkt.de auf einen Marktwert von 38 Millionen Euro taxiert. Bekannteste (und „wertvollste“) Spieler des FC Lugano sind der ehemalige italienische U21-Nationalspieler Mattia Zanotti (23 Jahre) , Lukas Mai (26, Bayern München, Werder Bremen, Darmstadt 98) oder seit einem Jahr der schillernde ehemalige Bundesliga-Akteur Kevin Behrens (35, VfL Wolfsburg, Union Berlin). Für die treuen FCM-Fans ist der Eintritt zu diesem Vergleich auf den Stehplätzen frei. Tribünen-Sitzplätze können vor Ort für nur 5 Euro gelöst werden.