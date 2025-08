FC Memmingen: Bei Heimpremiere gegen Nürnberg II schwingt Historie mit

Die Regionalliga-Heimpremiere des FC Memmingen am Freitag (19 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg II ist nicht nur durch den Wiederaufstieg ein besonderes Datum. Fast auf den Tag genau vor 55 Jahren waren die Club-Amateure der erste Gegner nach dem erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga, damals noch die dritthöchste deutsche Spielklasse. Die FCM-Recken von damals sind zur Jubiläums-Neuauflage eingeladen, wie zu Ferienbeginn auch alle Schülerinnen und Schüler mit einer Freikarten-Aktion.

Der Gegner: Die Zweitvertretungen der Proficlubs sind immer eine Wundertüte. Die Frage ist, wie schnell die alljährlichen Umbrüche der U23-Teams bewältigt werden und sich die nachrückenden Juniorenspieler im Seniorenfußball zurechtfinden. Technisch gut ausgebildet sind sie allemal. Im vergangenen Jahr reichte es für die Nürnberger etwas knapper zum Klassenerhalt, es gab auch schon Spielzeiten, wo am Ende in der Spitzengruppe mitgemischt wurde. Bekanntestes Gesicht beim 1. FC Nürnberg II ist Trainer Andreas Wolf. Das Club-Urgestein war schon des Öfteren in Memmingen zu Gast, auch zu seiner Zeit beim AS Monaco, der in der ausverkauften Arena ein Testspiel gegen den FC Augsburg bestritt. Insgesamt 13 Spieler haben die Nürnberger U23 verlassen, dagegen stießen mit Tino Kusanovic, Eric Porstner, Nizar Üstel, Noel Kaiser, Gil Ebner und Joel Skowronek fünf Talente aus dem eigenen Nachwuchs dazu. Auch auf dem Transfermarkt wurde mehrfach zugeschlagen: Es kamen Leon Kickler (RW Walldorf), Khalid Abu El Haija (FC Carl Zeiss Jena), Luca Horst (Kickers Offenbach) und Leo Eberle (SpVgg Bayreuth). Gegen Schwaben Augsburg wurden die zum Profikader zählenden Kristian Mandic, Porstner, Kusanovic, Piet Scobel und Torhüter Robin Lisewski, eingesetzt.

Bisherige Vergleiche: Nürnberg II ist der Gegner gegen den die Memminger in ihrer Vereinsgeschichte mit 60mal nach dem FC Bayern München II (66mal) am öftesten gespielt haben. Die Gesamtbilanz ist mit 21 Memminger Siegen bei 20 Niederlagen und 19 Unentschieden fast ausgeglichen. Die letzten Aufeinandertreffen in der Saison 2023/2024 gingen mit 1:2 und 0:3 verloren.