FC Memmingen: Auch Uros Micic kehrt an frühere Wirkungsstätte zurück

– Foto: Hannah Brenner

Fußball-Regionalligist FC Memmingen vermeldet mit Uros Micic einen weiteren Rückkehrer und damit den sechsten Neuzugang. Der 21-jährige offensive Mittelfeldmann ist der vierte Spieler vom Liga-Konkurrenten FV Illertissen, der sich im Sommer dem FCM anschließt. Micic spielte bereits in der A-Jugend in Memmingen. Zuvor wurde beim SSV Ulm, 1. FC Heidenheim und VfR Aalen ausgebildet. Im Herrenbereich absolvierte er bereits insgesamt 71 Pflichtspiele, erzielte dabei acht Tore und 14 Vorlagen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Uros wieder für den FC Memmingen gewinnen konnten. Er kennt den Verein und das Umfeld, bringt enorme Qualität mit und passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns“, so Sportvorstand Serge Ahrens, „dass dieser Transfer zustande gekommen ist, freut uns ganz besonders“.