FC Memmingen: Auch U19-Junioren holen sich den Bayernliga-Titel

Damit hat die Mannschaft von Trainer Oleg Weber und Gery Filser 57 Punkte auf dem Konto. Aschaffenburg kann die acht Zähler Rückstand in den beiden letzten Spielen nicht mehr aufholen. Der FCM-Nachwuchs machte es gegen Neumarkt allerdings äußerst spannend. Ein Zwei-Tore Rückstand wurde noch wettgemacht. Marian Halder schaffte mit seinen Treffern dabei einen lupenreinen Hattrick. Zwei Tore fielen dabei in der dritten und fünften Nachspielminute!

Der nächste Titel: Einen Tag nach der Bayernliga-Meisterschaft und dem Regionalliga-Aufstieg der ersten Mannschaft durften auch die U19-Junioren des FC Memmingen am Reisacher-Campus jubeln. Mit einem 3:2 Heimsieg über den ASV Neumarkt wurde die Meisterschaft in der A-Junioren-Bayernliga gefeiert, weil Verfolg Viktoria Aschaffenburg gegen Türkgücü München verlor (1:3).

Der Siegerpott vom Vortag der ersten Mannschaft wurde bei der Siegesfeier im Clubhaus gleich an den Nachwuchs weitergereicht. In den abschließenden Begegnungen geht es für die U19 am 25. Mai noch zu Türkgücü München und im letzten Heimspiel am 31. Mai gegen die Würzburger Kickers.