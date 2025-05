FC Memmingen: Auch das Allgäu-Derby wie ein Finale angehen

Der FC Memmingen führt im Endspurt der Fußball-Bayernliga die Formtabelle an und ist so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“. Das Allgäu-Duell am Samstag (18 Uhr) beim abstiegsgefährdeten 1. FC Sonthofen ist für FCM-Matthias Günes im Aufstiegskampf „ein weiteres Endspiel“, was in gleichem Maße auch für die Gastgeber im Kampf um den Klassenerhalt gilt.

Die Lage: Drei Spieltage vor Schluss hat der FC Memmingen einen Punkt Rückstand auf den FC Pipinsried und ist punktgleich mit dem SV Erlbach. Das sind die beiden einzigen Konkurrenten im Aufstiegskampf, da der Spitzenreiter TSV 1860 München II zwar Meister werden kann, aber nicht in die Regionalliga aufsteigen darf. Aus dem Spitzentrio werden sich die Teams noch gegenseitig Zähler streitig machen. Pipinsried trifft an diesem Spieltag auf 1860 II und muss nächste Woche nach Erlbach. Das birgt Chancen für den FCM – wenn er selbst seine Aufgaben meistert.

Die Aufstiegsregelung: Der Bayernliga-Meister steigt direkt in die Regionalliga auf. Sollte 1860 II den Titel holen geht der direkte Aufstiegsplatz an den Tabellenzweiten. Der Zweitplatzierte geht in die Aufstiegsrelegation. Wenn die „Junglöwen“ Zweiter werden sollten, rückt der Drittplatzierte nach. In den Aufstiegsspielen treffen die Releganten der Bayernliga Süd und Nord auf die Teams auf den Rängen 15 und 16 der Regionalliga. Die Partien werden ausgelost. Sicher ist, dass jeweils der Bayernligist gegen einen Regionalligisten antritt. Jeweils der Gesamtsieger aus Hin- und Rückspiel hat seinen Platz unter den 18 Teams in der vierten Liga sicher, der Verlierer startet in der Saison 2025/2025 in der Bayernliga, die in der Nord- und Südstaffel mit je 17 Mannschaften spielen wird.

Der Gegner: Der 1. FC Sonthofen spielt nach der Winterpause eine starke Rückrunde, ist hier mit der insgesamten Rückrunden-Ausbeute von 21 Punkten gleich hinter Memmingen (23) unter den stärksten acht Teams. „Man sieht, dass wir gegen jeden Gegner dieser Liga bestehen können“, hat Spielertrainer Andreas Hindelang ein neues Selbstbewusstsein ausgemacht, „die Mannschaft ist erwachsener geworden“. Mit dem SV Erlbach (3:1) wurde einer der Favoriten gerupft, gegen die anderen Spitzenteams 1860 II (0:2) und Pipinsried (1:2) schlugen sich die Oberallgäuer achtbar. So hat Hindelang noch Hoffnung, den direkten Klassenerhalt noch schaffen zu können und nicht in die Abstiegsrelegation zu müssen. Allerdings hat Sonthofen nur noch zwei Spiele zu bestreiten. „So lange alles noch möglich ist, wollen wir es auch versuchen direkt zu schaffen“, sagt Hindelang, der wie etliche seiner Teamkollegen schon in Memmingen gespielt hat.

Das Hinspiel: Zur Sonntags-Frühschoppenzeit im Oktober gewann der FC Memmingen das erste Punktspiel zwischen beiden Seiten nach 56 Jahren. David Günes und David Remiger erzielten vor 715 Zuschauern per Doppelschlag die Treffer in der 56. und 58. Minute.

FCM-Personal: Der verletzte Jonas Koller wird gegen seine früheren Teamkollegen fehlen, was genauso für David Mihajlovic (Knieverletzung) gilt. Neben Kutay Yel ist die Saison auch für Matthias Moser gelaufen. Ruvejd Perovic trainiert zumindest individuell wieder. So tritt der FCM voraussichtlich mit dem gleichen Aufgebot an, wie beim 4:0 Heimsieg gegen den SV Schalding-Heining.

Das sagt der Trainer: „Beide Teams benötigen in der jeweiligen Situation einen Sieg. Wir wissen, dass uns ein hartumkämpftes Spiel erwartet und dass Sonthofen deutlich stabiler unterwegs ist als zu Saisonbeginn“, schätzt Matthias Günes ein, „aber auch wir haben eine gute Entwicklung miteinander geschafft: Es ist ein weiteres ‚Finale‘ und das wollen wir so angehen, wie wir es in den letzten Wochen bereits getan haben.

Regionalliga-Lizenz: Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat mittlerweile den vollständigen Eingang der Antragsunterlagen für den technisch-organisatorischen Teil bestätigt. Die Zulassungsbescheide sollen Anfang Mai zugestellt werden.

Rund ums Spiel: Als Stadionsprecher fungiert in der Baumit-Arena beim Allgäu-Derby der TV-Reporter Bernd Schmelzer. Er wird auch durch die Pressekonferenz nach der Begegnung führen.