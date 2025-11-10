FC Memmingen: Alterschnitt von 18,6 Jahren für Stätzling zu grün

Die U21-Fußballer des FC Memmingen haben das erste Auswärtsspiel der Landesliga-Rückrunde beim FC Stätzling mit 0:2 (0:1) verloren und verharren weiter in der Abstiegszone. Durch die lange Ausfallliste rückten gleich fünf U19-Junioren in die Startelf von Trainer Esad Kahric. Unterstützung von Regionalliga-Reservisten, die zeitgleich gegen den FC Augsburg II spielten, gab es dieses Mal nicht. Das Durchschnittsalter lag damit bei nur 18,6 Jahren, mutmaßlich die jüngste Mannschaft, die für den FC Memmingen II bislang in der Landesliga antrat.

Bis auf eine Kontermöglichkeit in der fünften Minute, mit der Moritz Henkel am Stätzlinger Torhüter Fabian Rosner scheiterte, war es zunächst eine sehr einseitige Partie. Die Gastgeber schnürten die jungen Memminger regelrecht ein. Der Dauerangriff wurde die erste halbe Stunde überstanden. In der 31. Minute konnte A-Jugend-Keeper Luis Stanzel einen Kopfball noch abwehren, war beim Nachschuss von Johannes Kraus jedoch machtlos. Drei Minuten später fischte Stanzel einen Kopfball von Endrit Ahmeti aus dem Kreuzeck.

Gleich nach der Halbzeit legte Stätzling entscheidend nach und nutzte nach einem FCM-Einwurf einen Fehler im Spielaufbau der Gäste. Paul Iffart köpfte über den herauseilenden Stanzel zum 2:0 ein (48.). Die Memminger kamen danach zwar besser ins Spiel, konnten aber sich bis auf Bastian Frick in der 85. Minute keine nennenswerten Chancen mehr erspielen.