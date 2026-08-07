FC Memmingen: 1860-Gastspiel am 14. August bereits restlos ausverkauft

– Foto: Siegfried Rebhan

Das Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen am Freitag, 14. August, gegen den TSV 1860 München ist bereits restlos ausverkauft. Eine Woche vor dem Spieltermin sind alle 5.000 Karten abgesetzt. Es wird keine Abendkasse geben.

Wer nicht in der Arena mit dabei sein kann: Die Partie wird am 14. August ab 19 Uhr vom Bayerischen Fernsehen über BR24SPORT und die ARD-Mediathek im kostenfreien Livestream übertragen.

Auch das Medieninteresse für das Löwen-Gastspiel ist groß. Auch hier können nicht alle Anfragen von Medienvertretern erfüllt werden.