FC Memmingen: 17-Jähriger debütiert - & sorgt gleich für Furore

Der FC Memmingen schlägt sich als Aufsteiger weiter sehr beachtlich in der Regionalliga Bayern. Was die Truppe von Cheftrainer Matthias Günes auszeichnet: Niemals aufgeben! Das unterstrich die Truppe auch vergangene Woche gegen Ansbach, als der FCM kurz vor Schluss scheinbar aussichtslos mit 0:2 im Hintertreffen lag und die Partie entschieden schien. Dass am Ende binnen weniger Minuten dann noch die Aufholjagd gelang, hatte auch mit einem 17-jährigen Debütanten zu tun...

Zehn Minuten vor dem Ende bewies Matthias Günes Mut und warf Luan Fusaro ins kalte Wasser. Die Premiere für den erst 17-jährigen Teenager in der höchsten Amateurklasse der Senioren. Das Vertrauen sollte sich auszahlen: Prompt lieferte Fusaro unbekümmert ab und servierte mustergültig zum 1:2-Anschlusstreffer. "Vorab: Keiner von den Jungs bekommt etwas geschenkt. Sie müssen das selber wollen und das auch zeigen. Luan hatte sich diesen Auftritt verdient, weil er in der U19 absolut positiv und engagiert in Erscheinung tritt", erklärt Günes.



Bekanntlich ist der FC Memmingen finanziell nicht auf Rosen gebettet, was den Spielraum bei Transfers doch sehr einengt. Das wiederum ist aber die Chance für den eigenen Nachwuchs ist. "Auf unsere Talente zu setzen, das ist unser Weg, der wird auch von der Vereinsführung vorgegeben und wir als Trainerteam stehen zu 100 Prozent dahinter. Mittlerweile kommen rund 70 Prozent unserer Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich", betont Günes, der seine Schützlinge lobt: "Es hat sich ein sehr guter Geist innerhalb der Mannschaft entwickelt. Ich kann mich auf die Jungs verlassen, sie versuchen immer alles bis zum Schlusspfiff."

Sehr erfreulich aus Memminger Sicht: Kapitän Lukas Rietzler steht wieder auf dem Trainingsplatz. Bislang dreht er zwar nur seine Laufrunden, aber allein seine Präsenz tue dem Team gut, so Matthias Günes. "Von der Persönlichkeit und von der Ausstrahlung her ist er unser absoluter Ausnahmespieler. Es ist absehbar, dass er wieder eingreifen wird können. Vielleicht klappt`s sogar noch vorm Winter. Aber wir machen ihm da überhaupt keinen Druck. Wir werden da gar nichts riskieren, dafür ist er zu wichtig für uns."