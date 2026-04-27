FC Memmingen: 12 Vertragsverlängerungen & ein fixer Abgang

Luis Vetter wird den FC Memmingen nach zwei Jahren wieder verlassen. – Foto: Imago Images

Der FC Memmingen hat den vorzeitigen Klassenerhalt im Heimspiel gegen den SV Wacker Burghausen durch eine 0:1-Niederlage verpasst. Unzufrieden war Cheftrainer Matthias Günes aber mit der Leistung seiner Elf nicht: "Wir haben eins der besseren Spiele gemacht in dieser Saison, vor allem was die Defensive betrifft. In einem Moment sind wir unachtsam, der dann das Spiel entscheidet. Was die Einstellung betrifft, kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen, wir haben bis zur letzten Minute alles versucht."

Aufgrund einer stabilen Saison und der sehr großen Wahrscheinlichkeit, auch in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Bayern an den Start gehen zu können, konnte der FCM im Hintergrund schon fleißig am Kader basteln. Die Memminger können satte 12 Vertragsverlängerungen bekanntgeben: Neben Schlüsselspielern wie Kapitän Lukas Rietzler, Co-Kapitän Jakob Gräser, Torhüter Dominik Dewein, Pascal Maier und David Remiger haben weitere sieben Akteure ihr Ja-Wort gegeben: Auch Marcello Barbera, Michael Bergmann, Maximilian Dolinski, Kim Paschek, Rufus Roth sowie die Youngster Luan Fusaro und Simon Möst bleiben dem FCM erhalten. Constantin Kresin hat ohnehin noch einen laufenden Vertrag. Den Verein verlassen wird Luis Vetter. Wohin es den 24-Jährigen zieht, wurde noch nicht kommuniziert. In Kürze wollen die Memminger auch die ersten Neuzugänge bekanntgeben. Sportvorstand Serge Ahrens lässt dazu wissen: "Alles Spieler, die zu unserem Konzept und auch menschlich zu uns passen."



Den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen kann der FC Memmingen nun am morgigen Dienstag im letzten Nachholspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg. Mit einem Heimsieg wären sämtliche Restzweifel auch rein rechnerisch beseitigt. Mit einem Remis würde der Vorsprung auf die Abstiegszone vor den drei abschließenden Partien acht Punkte betragen, auch das sollte reichen.