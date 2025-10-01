FC Mels gewinnt gegen Gambarogno - Blue Stars gewinnen gegen ZSU

Überraschung in Mels. Der Aufsteiger gewinnt gegen die bisher ungeschlagenen Tabellenführerinnen aus Gambarogno und sorgt dafür, dass die Tessinerinnen der Konkurrenz nicht vollends enteilt. Mels darf sich mittlerweile zur erweiterten Tabellenspitze zählen - neu auf Platz 4. Weiter bleibt der Tabellenkeller Zürcher Zone und wieder ist Zürisee United, welcher sich als Punktelieferant in Zürcher Diensten herausstellt. Diesmal profitieren die Blue Stars und feiern mit einem 1:0 Sieg ihren ersten Saisonsieg. Zu den Spielen:

Im Duell zwischen dem FC Eschenbach und dem FC Effretikon setzten sich die Gastgeberinnen schlussendlich klar mit 4:1 durch. Lange können sich die Effretikerinnen Hoffnung machen. Nach einer Viertelstunde gelingt Natascha Frieden die 1:0 Führung für Effretikon. Das Resultat hält bis zur Halbzeit stand. Nach dem 1:1 Ausgleich in der 62. Minute durch Seraina Diethelm ist der Bann für den FC Eschenbach gebrochen. In regelmässigen Abständen treffen Rudolf und 2 Mal Nyffeler zum letztlich klaren 4:1 Heimsieg für den FC Eschenbach. Überraschung in Mels. Beim Spiel zwischen dem Aufsteiger FC Mels und dem Tabellenführer AS Gambarogno setzte sich das Heimteam durch. Annaleah Kressig eröffnete bereits in der 3. Minute das Scoring für Mels. Gambarogno antwortete durch Swani Giada Maderna in der 30. Minute. Doch Mels drehte in der zweiten Halbzeit auf: Jara Gantner (67., 85.) und Noemi Gliott (75.) sorgten für eine souveräne 4:1 Führung. Chiara Rocca verkürzte in der Nachspielzeit noch auf 4:2 - nicht mehr als Resultatkosmetik.

Sieg für den FC Baar gegen dem zuletzt formstarken FC Erlinsbach (3 Siege in Serie)! Das Heimteam setzte sich mit 2:0 durch. Bereits in der 2. Minute eröffnete Gina Rast den Skore. Nur elf Minuten später erhöhte Alexandra Füchslin auf 2:0. Ein früher Schock, von dem sich die Frauen vom Trainerduo Freyenmuth/Müller nicht mehr erholen konnte. Der FC Staad setzte sich gegen den kriselnden FF Toggenburg klar mit 3:0 durch. Selina Frischknecht traf bereits in der 2. Minute für das Heimteam. Nach der Halbzeit erhöhte Viktoria Gerner in der 46. Minute, bevor Jessica Jayne Schwarzl in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte. Für das neue Staader Trainerteam (Trainer Urs Mathis wurde nach dem 2. Spieltag entlassen) ein weiterer Erfolg und wichtiger Schritt Richtung Tabellenspitze nach einem Katastrophenstart.