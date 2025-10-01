FC Mels gewinnt gegen Gambarogno - Blue Stars gewinnen gegen ZSU

Überraschung in Mels. Der Aufsteiger gewinnt gegen die bisher ungeschlagenen Tabellenführerinnen aus Gambarogno und sorgt dafür, dass die Tessinerinnen der Konkurrenz nicht vollends enteilt. Mels darf sich mittlerweile zur erweiterten Tabellenspitze zählen - neu auf Platz 4. Weiter bleibt der Tabellenkeller Zürcher Zone und wieder ist Zürisee United, welcher sich als Punktelieferant in Zürcher Diensten herausstellt. Diesmal profitieren die Blue Stars und feiern mit einem 1:0 Sieg ihren ersten Saisonsieg. Zu den Spielen:
Im Duell zwischen dem FC Eschenbach und dem FC Effretikon setzten sich die Gastgeberinnen schlussendlich klar mit 4:1 durch. Lange können sich die Effretikerinnen Hoffnung machen. Nach einer Viertelstunde gelingt Natascha Frieden die 1:0 Führung für Effretikon. Das Resultat hält bis zur Halbzeit stand. Nach dem 1:1 Ausgleich in der 62. Minute durch Seraina Diethelm ist der Bann für den FC Eschenbach gebrochen. In regelmässigen Abständen treffen Rudolf und 2 Mal Nyffeler zum letztlich klaren 4:1 Heimsieg für den FC Eschenbach.
Überraschung in Mels. Beim Spiel zwischen dem Aufsteiger FC Mels und dem Tabellenführer AS Gambarogno setzte sich das Heimteam durch. Annaleah Kressig eröffnete bereits in der 3. Minute das Scoring für Mels. Gambarogno antwortete durch Swani Giada Maderna in der 30. Minute. Doch Mels drehte in der zweiten Halbzeit auf: Jara Gantner (67., 85.) und Noemi Gliott (75.) sorgten für eine souveräne 4:1 Führung. Chiara Rocca verkürzte in der Nachspielzeit noch auf 4:2 - nicht mehr als Resultatkosmetik.
Sieg für den FC Baar gegen dem zuletzt formstarken FC Erlinsbach (3 Siege in Serie)! Das Heimteam setzte sich mit 2:0 durch. Bereits in der 2. Minute eröffnete Gina Rast den Skore. Nur elf Minuten später erhöhte Alexandra Füchslin auf 2:0. Ein früher Schock, von dem sich die Frauen vom Trainerduo Freyenmuth/Müller nicht mehr erholen konnte.
Der FC Staad setzte sich gegen den kriselnden FF Toggenburg klar mit 3:0 durch. Selina Frischknecht traf bereits in der 2. Minute für das Heimteam. Nach der Halbzeit erhöhte Viktoria Gerner in der 46. Minute, bevor Jessica Jayne Schwarzl in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte. Für das neue Staader Trainerteam (Trainer Urs Mathis wurde nach dem 2. Spieltag entlassen) ein weiterer Erfolg und wichtiger Schritt Richtung Tabellenspitze nach einem Katastrophenstart.
Im Spiel zwischen dem SC Schwyz und FC Sempach dominierten die Gäste klar. Sabrina Huber eröffnete in der 20. Minute das Torfestival. Nur 16 Minuten später erhöhte sie auf 0:2. Doppelpack! Nach der Halbzeit setzte Tanja Schmid mit einem weiteren Treffer in der 57. Minute nach. Samantha Bucher rundete mit dem 0:4 in der 65. Minute einen gelungenen Sempacher Sonntag ab.
Im Züri-Duell trafen die Blue Stars auf Zürisee United. In einer spannenden Partie fiel der entscheidende Treffer in der 54. Minute. Anja Thürig war die umjubelte Matchwinnerin. Erster Saisonsieg für die Blue Stars - für die Frauen der Zürisee United ist es die zweite Kantonsniederlage innert Wochenfrist.
Zahlen und Daten zum Spieltag:
FC Staad – FF Toggenburg 3:0
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde, Debora Egli, Rahel Imlig, Sophia Blumenthal, Jessica Jayne Schwarzl, Anna Lanter, Elis Eiler, Selina Frischknecht, Vera Isik, Jasmin Germann, Felicia Linder
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Lara Gabathuler, Anuschka Salzmann, Flavia Schaufelberger, Diana Brändle, Fabienne Brändle, Marina Oberholzer, Maurine Schnyder, Norin Walt, Siri Bucherini, Stephanie Buschta
Tore: 1:0 Selina Frischknecht (2.), 2:0 Viktoria Gerner (46.), 3:0 Jessica Jayne Schwarzl (86.)
FC Mels – AS Gambarogno 4:2
FC Mels: Lisa Schmidt, Gabi Ackermann, Jara Gantner, Laura Gliott, Leanne Gyr, Annaleah Kressig, Sarah Baydar, Lea Kalberer, Sina Kalberer, Lia Imhof, Lisa Buschauer
AS Gambarogno: Chiara Baselgia, Arianna Ostini, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Giorgia Pestoni, Chiara Rocca, Swani Giada Maderna, Giada Amato, Nicole Gaggetta, Anna Horlacher
Tore: 1:0 Annaleah Kressig (3.), 1:1 Swani Giada Maderna (30.), 2:1 Jara Gantner (67.), 3:1 Noemi Gliott (75.), 4:1 Jara Gantner (85.), 4:2 Chiara Rocca (90.+3)
FC Eschenbach – FC Effretikon 4:1
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Anina Rudolf, Angela Schmucki, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Naomi Fitsum, Selina Della Rossa, Debora Piceci, Annina Faisst, Seraina Diethelm, Ragavi Mahendrarajah - Trainer: Antonio Scarano - Trainer: Adrian Helbling
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Chantal Enzler, Yasmine Bucher, Andrea Spörri, Nayelli Pfister, Natascha Frieden, Anna Buff, Flurina Poltronieri, Leonie Kobel, Abidemi Tolulope Akeju, Talisha Siriu - Trainer: Patrik Meier - Trainer: Bruno Lanciano
Tore: 0:1 Natascha Frieden (15.), 1:1 Seraina Diethelm (62.), 2:1 Anina Rudolf (70.), 3:1 Camy Nyffeler (75.), 4:1 Camy Nyffeler (85.)
SC Schwyz – FC Sempach 0:4
SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Yvonne Bürgler, Tanja Hengartner, Michèle Schnider, Nadine Heinzer, Julia Rohrbacher, Corinne Ulrich, Shanice Toggenburger
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Aline Güttinger, Fabienne Marti, Leonie Amberg, Sabrina Huber, Jessica Schwegler, Michelle Kunz, Tanja Schmid, Samantha Bucher, Carla Wey
Tore: 0:1 Sabrina Huber (20.), 0:2 Sabrina Huber (36.), 0:3 Tanja Schmid (57.), 0:4 Samantha Bucher (65.)
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 – Zürisee United 1:0
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Nell Albrecht, Mara Locati (70. Janina Görg), Simona Gatto, Diana Kirschner, Hannah Purainer (46. Mia Egli), Lisa Carotenuto (78. Morenike Melanie Kuku), Morenike Melanie Kuku (60. Anouk Pfammatter), Simona Püntener (46. Hanna Preuss), Anja Thürig, Sylwia Joffcheff (46. Sabrina Looser) (78. Sylwia Joffcheff), Janina Görg (35. Alessia Katie Schaaf)
Zürisee United: Meike Glaser, Selma Stirnemann, Maya Schmiedel, Halisa Jusmani, Hannah Tresch, Olivia Meier, Alyssa Michelle König (81. Lilly Hauser), Andrea Färber, Aline Henchoz (68. Sandrina Guatelli), Joya Tognoni, Jolka Bentele
Tore: 1:0 Anja Thürig (54.)
FC Baar – FC Erlinsbach 2:0
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach, Saskia Langenegger, Anna Aurora Baumann, Antje Notter, Ryana Moos, Alexandra Füchslin, Maribel Fürrer, Lara Seitz
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Lea Hofer, Alina Sticher, Jamina Mercatali, Saskia Meier, Alisha Haller, Moriel Pfister, Noëlle Fröhli, Aline Schwaller, Larissa Stampfli
Tore: 1:0 Gina Rast (2.), 2:0 Alexandra Füchslin (13.)