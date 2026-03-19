FC Megas kämpft ums Überleben, vier Teams im Mittelfeld

Südtirol 1: Der SV Eschenlohe flüchtete mangels Kunstrasen ins Trainingslager und will möglichst schnell auch rechnerisch den Klassenerhalt eintüten. – Foto: Privat

Ob dieses Vorhaben gelingt? Die Vorbereitung verlief für Megas suboptimal. „Es ist schon bitter, wenn man Letzter ist und dann nur mit wenigen Spielern drei oder viermal draußen trainiert.“ Zumal zum Auftakt mit Absteiger SV Krün gleich ein Gegner wartet, bei dem das Kellerkind kein Erfolgserlebnis erwarten kann. „Wir müssen am Anfang einfach schauen, möglichst nah an der Konkurrenz zu bleiben und dann im Mai die wichtigen Spiele gewinnen.“

Seit Beginn der Saison steckt der FC Megas im Abstiegskampf. 3,7 Gegentore fingen sich die Fußballer im Schnitt – so viele wie kein anderes Team in der Liga. Lediglich einen Sieg verbuchten sie in 14 Begegnungen. Kein Wunder, dass der griechische Verein aus Garmisch-Partenkirchen mit lediglich sechs Punkten aktuell das Tabellenende ziert. Und doch herrscht noch Hoffnung. Der rettende zwölfte Platz ist lediglich einen Zähler entfernt, sodass Trainer Ioannis Hristoforidis sagt: „Es ist dadurch noch vollkommen realistisch, dass wir in der Liga bleiben.“ Der Schlüssel ist für ihn, dass seine Mannschaft „noch besser zusammenspielt und die Defensive sicherer wird. Tore schießen können wir.“

SV Eschenlohe

Ohne eigenen Kunstrasen stehen für die Eschenloher in der Winterpause meist viele Laufeinheiten an, die Bälle bleiben lange im Schrank. Und doch war Florian Mayr mit der Vorbereitung seiner Mannschaft zufrieden. Sie haben das Beste daraus gemacht: Ein paar Mal sind die Spieler auf den Platz des TSV Murnau ausgewichen, auch ein Trainingslager in Südtirol half, dass das Ballgefühl beim SVE zurückgekehrt ist. Denn die verbleibenden zehn Begegnungen müssen die Spieler mit dem nötigen Ernst angehen, das hat ihr Trainer ihnen schon eingetrichtert. Trotz neun Punkten Vorsprung auf dem Abstiegsplatz sieht Mayr seinen Verein noch nicht als gerettet an. „Wir sind noch nicht durch, aber wenn alles glattläuft, sollten wir es schaffen.“ Seine Truppe hat noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht, in den Vorbereitungsspielen gegen den SV Ohlstadt II (3:0) und die SG Oberau/Farchant (0:3) sah der Trainer positive Ansätze. „Wir haben gegen die höherklassige SG auf Augenhöhe gespielt und Ohlstadt dominiert.“ So sollte ein gesicherter Mittelfeldplatz drin sein. „Bei uns ist es wie immer: Wenn der Kader gut bestückt ist, schaut‘s gut aus.“

TSV Oberammergau

Mal wieder steht der TSV Oberammergau nach der Winterpause im Niemandsland der A-Klasse. Wie bereits in den Jahren zuvor sind die Ammertaler zu gut für den Abstiegskampf, nach oben können sie aber auch nicht angreifen. Trotzdem sieht Trainer Hüseyin Pekhamarat seinen Verein auf dem richtigen Weg. „Bei uns geht es in diesem Jahr um die Entwicklung, außerdem wollen wir für ein paar Überraschungen sorgen.“ Im viertägigen Trainingslager am Gardasee wurde der Fokus vor allem auf die schwächelnde Defensive gelegt. 29 Gegentreffer sind zu viel. Startet der TSV gegen Tabellennachbarn SV Eschenlohe gut in die verbleibende Spielzeit, könnte es im Klassement mit einer Serie immerhin noch ein paar Plätze nach oben gehen. „Es ist wichtig, dass wir direkt mal gut beginnen. Das kann noch einmal neue Kräfte freisetzen.“ Eine weitere Motivationsspritze: Marvin Otto steckt noch mitten im Kampf um die Torjägerkanone. Mit 16 Treffern ist er aktuell zweitbester Schütze der Liga.

SC Eibsee Grainau

Nach drei Jahren des Aufstiegskampfes ohne Happy End sieht es für den SC Eibsee Grainau in diesem Jahr nach einem tristen Mittelfeldplatz aus. Christoph Saller sieht’s pragmatisch: „Es ist mal eine andere Situation, wir haben keinen Druck und können befreit aufspielen.“ Freilich lässt sich der Trainer ein kleines Hintertürchen offen, mit einem Auge hat er die Relegation noch im Blick: „Wir setzen uns nicht unter Druck, aber Chancen werden wir natürlich ergreifen.“ Zunächst schaut sich die SCEG in aller Ruhe an, was die anderen Teams an diesem Spieltag in der A-Klasse so treiben. Die Grainauer haben spielfrei, bereiten sich stattdessen in Südtirol auf den Endspurt vor. Einen Extraschub sollen die zwei Zugänge Jakob Schmuklermann (Umzug) und Ebrahem Azeza (zuvor Megas) geben. „Sie haben einen guten Eindruck in den Testspielen gemacht. Jakob ist ein quirliger Außenspieler, der einen starken Zug nach vorn hat. Ebrahema ein sicherer Abwehrspieler.“