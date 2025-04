FC Megas Garmisch-Partenkirchen gewinnt Torfestival – TSV Oberammergau kassiert „Gurkentor“

Die Fußballer der SG Farchant/Oberau ausgenommen: Mit dem Aufstieg tun sich die Landkreis-Mannschaften der A-Klasse schwer. Grainau und Bad Kohlgrub patzen in emotionalen und wilden Partien im Kampf um Platz zwei. Spannend bleibt es auch im Tabellenkeller. Der VTA pirscht sich mit einem Punkt an die Nichtabstiegszone heran.

Die A-Klasse ist die Liga des wilden Fußballs. Doch das Duell zwischen dem FC Megas und Bad Kohlgrub sprengte alle Verhältnisse. „Solche Tore habe ich teilweise noch nie gesehen“, sagt ein enttäuschter Kohlgrub-Coach Markus Burkart nach der 4:5-Niederlage. Das 3:1 etwa erzielte Megas-Torwart Dawda Corr per Abstoß, ein weiteres bereitete er auf gleichem Weg vor. Zudem fiel ein spektakuläres Eigentor von Oliver Pajonkowski nach einem Einwurf. „Das Glück, das wir die letzten Wochen nicht hatten, war komplett auf unserer Seite“, sagt Megas-Trainer Ioannis Hristoforidis. Die Kohlgruber hingegen quälten viele Sorgen. Zunächst habe man eines der „schlechtesten Spiele seit Langem“ gezeigt, merkt Burkart an. Hinzu kamen die Rahmenbedingungen in Garmisch-Partenkirchen, spätestens in Hälfte zwei. „Null Spielfluss, reines Stückwerk.“ Zumal ab der 60. Minute ständig Megas-Kicker mit Krämpfen zu Boden gingen. Die Ammertaler waren am Ende nur noch genervt, weil ihrer Rechnung nach im zweiten Durchgang höchstens 30 Minuten Fußball gespielt wurden – nur sechs Minuten Nachspielzeit gewährte der Schiedsrichter. „Kein Vorwurf an die, aber es muss unterbunden werden“, sagt Burkart, dem es wichtig war, dass seine Mannen nach dem Rückschlag „weiter arbeiten und zusammenhalten“. Bei Megas ordneten sie den Sieg realistisch ein. „Geht es 10, 15 Minuten länger, drehen die das noch.“

Die SG Farchant/Oberau fährt den nächsten Dreier ein. Doch das 2:0 musste sie sich in Oberammergau hart erarbeiten. Mit zwei späten Treffern setzte sich der Ligaprimus durch. Lange lag eine Überraschung in der Luft, bis Simon Groll mit viel Glück die Hoffnungen zerstörte. Sein Schuss wurde von einer Oberammergauer Schulter derart unglücklich abgefälscht, dass Keeper Korbinian Haag chancenlos war. „So ein Gurkentor schießt du auch nur, wenn du oben stehst“, sagt TSV-Coach Markus Mayer. Sein Gegenüber Julian Ritter war einfach nur froh, dass bei dem „deutlichen spielerischen Übergewicht“ endlich mal ein Versuch den Weg ins Gehäuse fand. Als sich Hannes Wackerle im gegnerischen Strafraum das Leder erkämpfte und im langen Eck versenkte, kassierte der TSV den nächsten Nackenschlag. Dennoch zeigte sich der Coach zufrieden. „Für unsere Verhältnisse haben wir ein Top-Spiel abgeliefert. Für den Kampf hätten wir einen Punkt verdient.“

ASV Habach II – SC Grainau⇥1:1 (0:0)

Bei der Analyse des 1:1 gegen die Habacher Reserve erlebt Christoph Saller eine Achterbahn an Gefühlen. An sich kann der Grainauer Trainer gut mit dem Punkt leben. Aber dann kocht doch wieder die Wut hoch über den Pfiff von Schiedsrichter Michael Grotz knapp 20 Minuten vor Spielende. „Wir schießen da ein astreines Tor“, echauffiert sich Saller, „das wurde mir sogar von Habacher Seite bestätigt“. Nach einem starken Ball über Außen vollstreckte Valentin Glasner zum 2:1. „Der schönste Spielzug unserer Partie.“ Doch angeblich war schon die Situation beim Pass nach außen abseits, „aber dann kommt der Pfiff viel zu spät“. So erlebt Grainau einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Relegationsplatz. Zunächst hatte Tassilo Süßl für die Führung gesorgt, doch Habach gelang schnell der Ausgleich. Letztlich zeigt sich Saller fair. „Habach hat eine gute Truppe mit einem extrem gefährlichen Stürmer.“

SV Ohlstadt II – 1. FC Penzberg U23⇥1:2 (0:0)

Noch immer wartet die Ohlstädter Reserve auf ihren ersten Punkt im Jahr 2025. Auch im dritten Spiel mussten sie eine Niederlage verkraften. Gegen den 1. FC Penzberg II spielten die Fußballer gut mit, verloren trotzdem 1:2. „Hinten machen wir uns die Dinger zur Hälfte selbst rein und vorne fehlt uns das Massel“, analysierte Coach Tobias Weber. Das zeigte sich gerade bei den Treffern. Zunächst setzte Tobias Reissl Andreas Wörner perfekt in Szene. Doch die Führung hielt nicht einmal drei Minuten. Bei einem Eckball hauten die Verteidiger am kurzen Pfosten über den Ball, und Penzberg schob zum Ausgleich ein. Damit nicht genug. Mit einem weiteren Lapsus lud die Defensive Liridon Gjocaj erneut zum Tor ein – die nächste Niederlage war perfekt. Weber hadert. „Wir hatten gute Chancen, aber haben sie einfach nicht genutzt. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns belohnen.“

1. FC Garmisch-P. II – VTA Garmisch-P. ⇥1:1 (0:0)

Zwei ruhende Bälle prägten das Garmisch-Partenkirchner A-Klassen-Derby aufseiten der FC-Reserve. Zunächst nickte Andreas Klier eine Freistoßflanke von Marcel Wollenberg zum 1:1-Ausgleich ein. Sekunden vor Spielende zirkelte Adrian Vocaj den Ball aus gut 20 Metern hauchdünn am Torpfosten vorbei. Der Ausgleich ging noch in Ordnung, ein Siegtreffer wäre zu viel des Guten gewesen. Denn die besseren Möglichkeiten hatte in Abschnitt zwei der VTA. „Verdientes 1:1“ resümierte VTA-Coach Utku Soysal. Mit dem Zusatz, dass der Fußballgott in der letzten halben Stunde „nicht auf unserer Seite war“ . Da nämlich hatte Engin Kournatz den Torschrei bereits auf den Lippen, ehe der Ball vom Innenpfosten nahezu parallel zur Torlinie den Gefahrenbereich wieder verließ. „Mir hat die Intensität für ein Derby gefehlt“, monierte FC-Coach Evalgelios Chatzis. „Für mich war das 1:1 schmeichelhaft.“ Denn auch Erdal Kücük mit einem Kopfball sowie Saleem Bals, der einen abgewehrten Ball über das leere Gehäuse drosch, fehlte das Glück. Zuvor hatte Justin Karg nach einem katastrophalen Rückpass auf 0:1 gestellt.

FC Mittenwald – ESV Penzberg II⇥3:0(2:0)

Wichtiger Befreiungsschlag für den FC Mittenwald: Mit einem verdienten 3:0-Sieg gegen die Reserve des ESV Penzberg verschaffen sie sich im Abstiegskampf ein wenig Luft. „Die erste Halbzeit war richtig gut“, betont Teamsprecher Josef Gerstmeir. Hoch liefen die Gastgeber den Kontrahenten an, zwangen ihn zu langen Bällen. Und in der Offensive agierten sie eiskalt. Felix Maurus schob nach Zusammenspiel mit Stefan Breundl zur Führung nach 13 Minuten ein. Nur zwei Minuten später schnürte er den Doppelpack. Auch nach der Pause hatte der FCM beste Möglichkeiten, obwohl die Gäste einen Zahn zulegten. Zunächst ließ man drei hochkarätige Chancen liegen, bevor Sebastian Ullrich alles klar machte. Gerstmeir: „Das war eine starke Leistung von uns.“