Allgemeines
SV Budberg II wird seiner Favoritenrolle gerecht
SV Budberg II wird seiner Favoritenrolle gerecht – Foto: Rapha Günther

FC Meerfeld scheitert knapp an Budberg II, Millingen erneut ohne Sieg

Kreisliga A Moers: Unter Flutlicht tut sich die Zweitvertretung des SV Budberg schwer gegen den FC Meerfeld. Auch das Schlusslicht der Liga FC Millingen muss eine knappe Niederlage hinnehmen.

Der SV Millingen musste seine neunte Niederlage einstecken und hält so weiterhin die Rote Laterne der Liga. FC Meerfeld, GSV Moers II und Schwafheim II bleiben allerdings weiter in Schlagdistanz. Die Spitze der Liga bleibt unverändert: Sowohl der Spitzenreiter Neukirchen-Vluyn II als auch die direkten Verfolger sammeln auch an diesem Wochenende weiter fleißig Punkte. Der TV Asberg hat allerdings ein Spiel weniger bestritten und so die Möglichkeit, sich noch an die Spitze zu setzen. So lief der zwölfte Spieltag!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
1
2
Abpfiff

Schon im Vorfeld war klar: Der FC Meerfeld würde einen Sahnetag brauchen, um beim SV Budberg II Zählbares mitzunehmen. Zu Beginn des Spiels schienen die Gäste ihrer Favoritenrolle jedoch gerecht zu werden, als Deniz Ucan (8.) früh zur 1:0-Führung traf. Noch vor der Halbzeit folgte der Rückschlag für Meerfeld: Kevin Hettkamp (37.) glich zum 1:1 aus. Die zweite Hälfte begann zunächst verhalten, bis Phillip Kmiec einen Elfmeter des Budberger Angreifers Benedikt Franke parierte. Die Freude hielt jedoch nicht lange: Noch in derselben Spielminute erzielte Patrick Reitemeier (71.) das 2:1 für den SVB – gleichzeitig der Endstand der Partie. Der FC Meerfeld war nah an der Überraschung, konnte am Ende jedoch nicht genügend gegen die Qualität der Budberger entgegensetzen.

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
3
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
3
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
2
2
Abpfiff
Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg
So., 09.11.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld
So., 09.11.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV
So., 09.11.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Millingen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV

14. Spieltag
So., 16.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - TV Asberg
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - SV Budberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - VfL Rheinhausen
So., 16.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim
So., 16.11.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Sonsbeck II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Büdericher SV - GSV Moers II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SSV Lüttingen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Menzelen

