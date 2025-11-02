FC Meerfeld scheitert knapp an Budberg II, Millingen erneut ohne Sieg

Der SV Millingen musste seine neunte Niederlage einstecken und hält so weiterhin die Rote Laterne der Liga. FC Meerfeld, GSV Moers II und Schwafheim II bleiben allerdings weiter in Schlagdistanz. Die Spitze der Liga bleibt unverändert: Sowohl der Spitzenreiter Neukirchen-Vluyn II als auch die direkten Verfolger sammeln auch an diesem Wochenende weiter fleißig Punkte. Der TV Asberg hat allerdings ein Spiel weniger bestritten und so die Möglichkeit, sich noch an die Spitze zu setzen. So lief der zwölfte Spieltag!

Schon im Vorfeld war klar: Der FC Meerfeld würde einen Sahnetag brauchen, um beim SV Budberg II Zählbares mitzunehmen. Zu Beginn des Spiels schienen die Gäste ihrer Favoritenrolle jedoch gerecht zu werden, als Deniz Ucan (8.) früh zur 1:0-Führung traf. Noch vor der Halbzeit folgte der Rückschlag für Meerfeld: Kevin Hettkamp (37.) glich zum 1:1 aus. Die zweite Hälfte begann zunächst verhalten, bis Phillip Kmiec einen Elfmeter des Budberger Angreifers Benedikt Franke parierte. Die Freude hielt jedoch nicht lange: Noch in derselben Spielminute erzielte Patrick Reitemeier (71.) das 2:1 für den SVB – gleichzeitig der Endstand der Partie. Der FC Meerfeld war nah an der Überraschung, konnte am Ende jedoch nicht genügend gegen die Qualität der Budberger entgegensetzen.

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg

So., 09.11.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II

So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld

So., 09.11.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV

So., 09.11.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Millingen

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV



14. Spieltag

So., 16.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - TV Asberg

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - SV Budberg II

So., 16.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - VfL Rheinhausen

So., 16.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim

So., 16.11.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Sonsbeck II

So., 16.11.25 15:30 Uhr Büdericher SV - GSV Moers II

So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SSV Lüttingen

So., 16.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Menzelen

