FC Medya verliert torreiches Spiel gegen FC Rastede II mit 3:4

Am 11. Spieltag der 1. KK JWH St. Süd kam es zwischen dem FC Medya und dem FC Rastede II zu einer ereignisreichen und torreichen Begegnung, die die Gäste am Ende mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Die Partie bot den Zuschauern sieben Tore, mehrere Platzverweise und eine besonders turbulente Schlussphase.

Der FC Medya startete gut in die Begegnung und setzte die Gäste früh unter Druck. Diese Anfangsphase wurde in der 19. Minute belohnt, als A. Akyol zum 1:0 traf. Auch danach blieb die Heimmannschaft spielbestimmend und erhöhte in der 35. Minute erneut durch A. Akyol auf 2:0. FC Rastede II zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kam nur wenige Minuten später zurück ins Spiel. In der 38. Minute verkürzte B. Ammermann auf 2:1. Kurz vor der Halbzeit wurde die Partie erstmals von einer persönlichen Strafe beeinflusst, was dem Spiel zusätzliche Brisanz verlieh. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel ausgeglichener, mit Chancen auf beiden Seiten. Der FC Rastede II nutzte eine seiner Möglichkeiten in der 74. Minute und erzielte durch W. Helms den Ausgleich zum 2:2.