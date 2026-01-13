FC Medya verliert torreiches Spiel gegen FC Rastede II mit 3:4

Am 11. Spieltag der 1. KK JWH St. Süd kam es zwischen dem FC Medya und dem FC Rastede II zu einer ereignisreichen und torreichen Begegnung, die die Gäste am Ende mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Die Partie bot den Zuschauern sieben Tore, mehrere Platzverweise und eine besonders turbulente Schlussphase.
Der FC Medya startete gut in die Begegnung und setzte die Gäste früh unter Druck. Diese Anfangsphase wurde in der 19. Minute belohnt, als A. Akyol zum 1:0 traf. Auch danach blieb die Heimmannschaft spielbestimmend und erhöhte in der 35. Minute erneut durch A. Akyol auf 2:0. FC Rastede II zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kam nur wenige Minuten später zurück ins Spiel. In der 38. Minute verkürzte B. Ammermann auf 2:1.
Kurz vor der Halbzeit wurde die Partie erstmals von einer persönlichen Strafe beeinflusst, was dem Spiel zusätzliche Brisanz verlieh. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel ausgeglichener, mit Chancen auf beiden Seiten. Der FC Rastede II nutzte eine seiner Möglichkeiten in der 74. Minute und erzielte durch W. Helms den Ausgleich zum 2:2.
In der Schlussphase nahm die Begegnung weiter an Intensität zu. In der Nachspielzeit gelang A. Akyol in der 90.+1 Minute sein dritter Treffer des Tages, womit der FC Medya erneut in Führung ging. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Ebenfalls in der 90.+1 Minute glich D. Müller zum 3:3 aus.
Damit war das Spiel noch nicht entschieden. In der 90.+5 Minute traf E. Scheffler für den FC Rastede II zum 4:3 und drehte die Partie endgültig zugunsten der Gäste. Weitere Platzverweise in der langen Nachspielzeit unterstrichen den intensiven und umkämpften Charakter der Begegnung.
Insgesamt zeigte das Spiel zwei engagierte Mannschaften, viele Torraumszenen und einen außergewöhnlichen Verlauf in den letzten Minuten. Während der FC Rastede II die drei Punkte mitnehmen konnte, blieb dem FC Medya nach starker Anfangsphase und einem Dreierpack von A. Akyol am Ende nur die knappe Niederlage.