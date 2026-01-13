FC Medya feiert überzeugenden 6:0-Auswärtssieg in Westerstede

Der FC Medya bleibt weiter in beeindruckender Form und setzte am 8. Spieltag der 1. KK JWH St. Süd ein klares Ausrufezeichen. Beim Auswärtsspiel gegen den Gastgeber Westerstede gewann das Team hochverdient mit 6:0 (2:0) und zeigte dabei über weite Strecken eine dominante Vorstellung.

In der 17. Minute erhöhte S. Ady nach einem konsequent ausgespielten Angriff auf 0:2. Westerstede fand kaum Zugriff, während Medya das Tempo bestimmte und verdient mit der Führung in die Halbzeit ging.

Frühe Weichenstellung durch FC Medya Von Beginn an übernahm FC Medya die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 10. Minute brachte N. Al Ali seine Mannschaft mit dem Treffer zum 0:1 in Führung. Der frühe Treffer gab den Gästen spürbar Sicherheit.

Offensivfeuerwerk nach dem Seitenwechsel

Auch nach der Pause blieb FC Medya dominant. In der 57. Minute traf M. Al-Jondi zum 0:3 und sorgte für die Vorentscheidung. Nur drei Minuten später erhöhte K. Mušina (60.) auf 0:4.

Den Schlusspunkt setzte A. Akyol mit einem Doppelpack in der 63. und 76. Minute zum 0:6-Endstand.

Wechsel bringen neue Impulse

Trainerteam bewies auch bei den Wechseln ein gutes Händchen:

In der 59. Minute kam Kerim Mušina für Sherzad Ady ins Spiel und fügte sich nahtlos in die starke Teamleistung ein.

Ein weiterer Wechsel folgte in der 72. Minute, als Baran Sönmez für Hogir eingewechselt wurde und nochmals frischen Schwung in die Offensive brachte.

Das Spiel verlief insgesamt fair, dennoch musste der Schiedsrichter Ben Luca Strömer zweimal die Gelbe Karte zeigen:

56. Minute: Gelb für Ziyad Marcho

85. Minute: Gelb für Tim Maurice Hinrichs

Fazit

Der Sieg geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. FC Medya überzeugte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, hohe Effizienz vor dem Tor und stabile Defensivarbeit. Westerstede kämpfte, konnte der spielerischen Qualität jedoch nur wenig entgegensetzen.

Mit diesem Kantersieg sammelt der FC Medya nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.