FC Mecklenburg Schwerin mit Reaktion? Kellerkinder brauchen Punkte

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Die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern geht in ihren 20. Spieltag. Eröffnet wird die Runde bereits am morgigen Freitagabend, wenn unter anderem der Malchower SV 90 seine Serie von sieben Siegen ausbauen möchte und der MSV Pampow den ersten Punktgewinn zuhause anvisiert. Der Samstag steht im Zeichen der Spitzengruppe: Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin strebt nach seiner ersten Saisonniederlage eine direkte sportliche Reaktion an, während der erste Verfolger 1. FC Neubrandenburg 04 seinen fünften Sieg in Serie im Blick hat. Zum Abschluss des Spieltags am Sonntag versucht der sportlich strauchelnde Rostocker FC, seine laufende Niederlagenserie zu durchbrechen. Der SV Warnemünde greift nicht in das Geschehen ein und hat an diesem Wochenende spielfrei.

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Morgen, 19:30 Uhr SV Pastow SV Pastow Malchower SV 90 Malchower SV 19:30 PUSH

In einem vielversprechenden Duell empfängt der formstarke SV Pastow als Tabellenvierter den direkten Konkurrenten Malchower SV 90. Die Hausherren haben ihre beiden Rückrundenspiele gewonnen, holten zuletzt einen klaren 3:1-Sieg und drehten bereits im Hinspiel einen frühen Rückschlag in einen überzeugenden 4:1-Auswärtserfolg. Die Gäste aus Malchow strotzen jedoch vor purem Selbstvertrauen, da sie ihre beeindruckende Serie von sieben Siegen in Folge fortsetzen wollen und in dieser Saison erst ein einziges Mal in der Fremde verloren haben. ---

Morgen, 19:30 Uhr MSV Pampow MSV Pampow FSV Bentwisch Bentwisch 19:30 PUSH

Der MSV Pampow sehnt sich im Tabellenkeller verzweifelt nach einem Erfolgserlebnis, denn das Team wartet seit dem allerersten Spieltag auf einen Sieg und verlor bislang jedes Heimspiel. Zuletzt zeigte die Mannschaft beim 2:3 gegen die Reserve des Greifswalder FC zwar Moral, als sie einen 0:2-Rückstand ausgleichen konnte, stand nach einem späten Gegentor aber erneut mit leeren Händen da. Der FSV Bentwisch reist mit etwas Wut im Bauch an, nachdem beim jüngsten 2:2-Remis gegen den FC Förderkader Rene Schneider eine 2:0-Führung verspielt wurde und möchte unbedingt den souveränen 3:1-Hinspielerfolg wiederholen. ---

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr Penzliner SV Penzliner SV Greifswalder FC Greifswald II 14:00 PUSH

Für den Penzliner SV geht es nach dem umjubelten, späten Punktgewinn beim 1:1 am vergangenen Wochenende darum, wichtige Zähler für das Tabellenmittelfeld zu sammeln. Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften bei den Gastgebern jedoch noch tiefe Wunden hinterlassen haben, da man gegen die Greifswalder mit 2:8 regelrecht unter die Räder kam. Die Gäste reisen hingegen mit dem Rückenwind eines knappen 3:2-Erfolgs an und wollen ihre offensive Durchschlagskraft erneut unter Beweis stellen. ---

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 14:00 PUSH

Der Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin kassierte am vergangenen Wochenende nach einer frühen Führung schmerzhaft seine erste Saisonniederlage und brennt vor heimischer Kulisse auf unbedingte Wiedergutmachung. Bislang konnte der Ligaprimus jedes seiner Heimspiele gewinnen, weshalb die Favoritenrolle klar und deutlich vergeben ist. Der SV Hafen Rostock 1961 rettete zuletzt durch einen Treffer tief in der Nachspielzeit ein emotionales Remis und muss sich unbedingt von seiner besten Seite zeigen, nachdem auch das Hinspiel trotz eigener Führung noch mit 1:5 verloren ging. ---

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr Güstrower SC 09 Güstrower SC FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 15:00 PUSH

Das Tabellenschlusslicht Güstrower SC 09 greift nach einem spielfreien Wochenende wieder in das Geschehen ein und sucht weiterhin verzweifelt nach dem zweiten Saisonsieg. Die sportliche Talfahrt der Gastgeber hält auch in der Rückrunde unvermindert an, doch nun trifft man auf einen ergebnistechnisch formschwachen Gegner, der vielleicht Chancen offenbart. Der FSV Kühlungsborn kassierte zuletzt zwei bittere Niederlagen in Folge und beruft sich darauf, an den souveränen 3:1-Heimerfolg aus dem Hinspiel anzuknüpfen. ---

Der FC Förderkader Rene Schneider bewies zuletzt seine Moral und erkämpfte sich nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand noch ein verdientes Unentschieden in Bentwisch. Nun wartet mit dem 1. FC Neubrandenburg 04 eine absolute Herkulesaufgabe, denn die Gäste stürzten jüngst den Tabellenführer mit einem 3:1-Sieg und haben ihre letzten vier Partien allesamt triumphal gewonnen. Die in der Rückrunde noch ungeschlagenen Neubrandenburger sind allerdings gewarnt, da sie bereits im Hinspiel eine sichere 2:0-Führung aus der Hand gaben und in der Nachspielzeit noch den Ausgleich schlucken mussten. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg Rostocker FC Rostocker FC 14:00 PUSH