FC Mecklenburg Schwerin: Ein Rückkehrer und zwei Verlängerungen

– Foto: Kim Müller

Der FC Mecklenburg Schwerin bereitet sich nach der Vize-Meisterschaft in der Verbandsliga und dem damit verbundenen Aufstieg auf die kommende Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Nord vor. Mit der Rückkehr des erfahrenen Offensivspielers Evgeni Pataman sowie den Vertragsverlängerungen von John Lenkeit und Alexander Pataman setzt der Verein wichtige Impulse für die sportliche Zukunft.

Große Emotionen begleiten die Personalplanungen des Aufsteigers. Der FC Mecklenburg Schwerin kann mit Evgeni Pataman einen erfahrenen, schnellen und technisch versierten Offensivspieler für die neue Spielzeit in seinen Reihen begrüßen. Der 29-Jährige, der bereits 190 Spiele und 67 Tore in der NOFV-Oberliga vorweisen kann, zeichnet sich durch Abschlussstärke, Zug zum Tor und eine starke Mentalität aus. Nach verschiedenen Stationen kehrt er nun zu seinem Jugendverein zurück. T

rainer Stefan Lau äußert sich zu dieser Verpflichtung in der Pressemitteilung des Vereins: „Schön das es endlich passt, manchmal dauert so ein Wechsel einfach auch mal länger. Ich war über die Jahre immer wieder mit Evgeni im Austausch und weiß aus unserer gemeinsamen Zeit bei der U19 des FCM woran ich bin. Ich bin davon überzeugt, das Evgeni unserem Offensivspiel gut tuen wird. Herzlich Willkommen zu Hause.“

Auch der Rückkehrer selbst betont in der Pressemitteilung des Vereins seine tiefe emotionale Bindung: „Ich freue mich riesig über meine Rückkehr zum FC Mecklenburg Schwerin – dem Verein, bei dem ich meine komplette Jugend und die ersten Jahre im Herrenbereich erleben durfte. Der Oberliga-Aufstieg 2016 gehört zu meinen schönsten Erinnerungen, deshalb ist es etwas Besonderes, jetzt zehn Jahre später nach dem erneuten Aufstieg zurückzukehren – irgendwie schließt sich damit ein Kreis. Ich freue mich auf die junge Mannschaft und möchte meine Erfahrungen der letzten Jahre einbringen, um die Jungs auf und neben dem Platz bestmöglich zu unterstützen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, dass die Vorbereitung startet und wir gemeinsam eine erfolgreiche und geile Oberliga-Saison spielen.“

Die Identifikationsfigur bleibt an Bord

Neben dem Neuzugang im Angriff baut der FCM fest auf die eigene Jugend und bestehende Säulen im Team. John Lenkeit hat seinen Vertrag beim Verein verlängert und geht den nächsten Schritt in der Oberliga mit. Der Schweriner Junge hat sämtliche Entwicklungsschritte im Verein durchlaufen, hat sich als Stammspieler etabliert und dient den Nachwuchsspielern als Vorbild und Identifikationsfigur.

Vizepräsident Johannes Rathsack erklärt in der Pressemitteilung des Vereins: „John ist ein Paradebeispiel für das, was wir als Verein erreichen möchten. Er kommt aus den eigenen Reihen, hat sich über Jahre kontinuierlich entwickelt und ist heute ein fester Bestandteil unserer Mannschaft. Gleichzeitig zeigt er unseren Nachwuchsspielern, dass der Weg aus der Jugend bis in die 1. Herren beim FCM möglich ist. Deshalb freuen wir uns sehr, dass John auch künftig das FCM-Trikot tragen wird.“

Lenkeit blickt ebenfalls voller Stolz und Vorfreude in der Pressemitteilung des Vereins auf die kommenden Aufgaben: „Nach zwei intensiven Jahren im Aufstiegskampf bin ich unglaublich stolz und dankbar, mit meinem Heimatverein den Sprung in die Oberliga geschafft zu haben. Dieser Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit, großer Leidenschaft und eines starken Zusammenhalts innerhalb des gesamten Vereins. Umso mehr freue ich mich darüber, auch in Zukunft Teil dieses Weges zu sein. Mein Dank gilt dem Verein, den Fans, meiner Familie und allen, die uns in den vergangenen Jahren unterstützt haben. Die Vorfreude auf die neue Herausforderung in der Oberliga sowie die weitere Arbeit mit der Mannschaft wächst von Tag zu Tag. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft und darauf, die nächsten Kapitel unserer Vereinsgeschichte zusammen zu schreiben.“

Wichtige Defensivstütze bleibt dem Verein treu

Auch in der Defensive herrscht nach dem Aufstieg Klarheit für die neue Spielzeit. Alexander „Sascha“ Pataman bleibt dem FC Mecklenburg Schwerin erhalten. In der vergangenen Saison reingebissen und zum Stammspieler gereift, gilt er als eine wichtige Stütze der Hintermannschaft.

Johannes Rathsack betont die positive Entwicklung des Spielers in der Pressemitteilung des Vereins: „Alexander hat sich in der vergangenen Saison absolut reingebissen und sich seinen Stammplatz in der Mannschaft hart erarbeitet. Er hat eine tolle Entwicklung genommen, die hoffentlich auch in der kommenden Saison so weitergeht. Wir freuen uns sehr, mit ihm einen weiteren talentierten Spieler langfristig an den Verein binden zu können.“ Trainer Stefan Lau hob zudem den wertvollen Offensivdrang des Defensivspielers in der Pressemitteilung des Vereins hervor: „Sascha ist für mich die Überraschung der Saison. Er hat mit seinen Toren oft die Tür geöffnet und ist immer mit vollem Einsatz dabei.“

Der Spieler selbst drückt seine Dankbarkeit für das entgegengebrachte Vertrauen in der Pressemitteilung des Vereins aus: „Ich freue mich sehr, auch weiterhin für den FC Mecklenburg Schwerin spielen zu können. Für mich ist der Weg mit dem FCM noch lange nicht beendet. Ich bin dem Verein dankbar für das Vertrauen, das er in mich setzt. Gerade in der vergangenen Saison hat mir dieses Vertrauen enorm geholfen, meine Leistungen kontinuierlich auf den Platz zu bringen. Deshalb freue ich mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft die nächsten Schritte zu gehen.“