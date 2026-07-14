FC Mecklenburg Schwerin: Abschied und Zukunft nach Oberliga-Aufstieg

– Foto: Kim Müller

Der FC Mecklenburg Schwerin geht nach dem Aufstieg mit personellen Veränderungen in die Saison 2026/2027 der NOFV-Oberliga Nord. Während fünf Spieler den Verein verlassen, rückt mit Elias Finn Szulczyk ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs langfristig in die erste Herrenmannschaft auf.

Ein gemeinsamer Erfolg schweißt zusammen, führt im Sport jedoch auch zu Abschieden. Nach dem gemeinsam erreichten Aufstieg verabschiedet der FC Mecklenburg Schwerin fünf Spieler, die in dieser Saison nicht mehr zum Kader gehören werden. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es dazu: „Danke für euren Einsatz im FCM-Trikot. Wir möchten uns bei fünf Spielern bedanken, die in dieser Saison nicht mehr Teil unserer Mannschaft sein werden: Nr. 9 Paul Puppe, Nr. 22 Andriy Shalabay, Nr. 11 Povilas Kalimavicius, Nr. 23 Kevin Schulze und Nr. 4 Sung-Hwan Ahn. Gemeinsam haben wir für das Ziel Aufstieg gearbeitet, gekämpft und es am Ende auch erreicht!“

Treuebekenntnis eines begehrten Nachwuchstalents

Gleichzeitig gelingt dem Verein ein wichtiges Signal für die Zukunft: Elias Finn Szulczyk bleibt dem FCM treu. Der Verein freut sich, den wichtigen Spieler aus der eigenen U19 langfristig hochzuziehen. Er hat sich für den FCM entschieden und wird auch in den kommenden zwei Jahren das Trikot des FC Mecklenburg Schwerin tragen.

Der Stolz des Sportdirektors

Die Entscheidung des Nachwuchsspielers, der trotz anderer Angebote an Bord bleibt, sorgt für Erleichterung und Stolz. In der Pressemitteilung des Vereins freut sich Sportdirektor Stefan Lau über den Entschluss des Spielers: „Ich freue mich, dass Eli sich für uns entschieden hat und dem FCM treu bleibt. Bereits vor seiner Rückkehr aus Aue hatten wir gemeinsame sportliche Erlebnisse in der Auswahl und so etwas schweißt am Ende auch ein Stück weit zusammen. Ich weiß, dass Eli heiß umworben ist. Gerade deshalb macht es mich umso stolzer, den Jungen für die nächsten zwei Jahre im Verein halten zu können.“

Die Vorfreude des jungen Spielers

Auch der Nachwuchsspieler selbst blickt mit Freude auf die Vertragsunterschrift und den bevorstehenden Schritt in den Herrenbereich. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Elias Finn Szulczyk: „Ich freue mich sehr, auch in den kommenden zwei Jahren für den FC Mecklenburg Schwerin spielen zu dürfen. Ich kenne den Verein, die Strukturen und die Verantwortlichen seit vielen Jahren und durfte einen großen Teil meiner fußballerischen Entwicklung hier im Nachwuchs durchlaufen. Umso mehr bedeutet es mir, nun direkt nach dem Aufstieg den Schritt in die 1. Herren machen zu dürfen. Ich freue mich auf die kommende Zeit, die Mannschaft und die neuen Herausforderungen.“