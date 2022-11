FC Marxheim wieder vorne!

Auf Grund der engen Konstellation an der Tabellenspitze der Kreisliga A war die Begegnung der beiden führenden Mannschaften (1. FC Sulzbach und FCM) vom HFV zum Amateurspiel des Monats November ausgewählt worden. Ein kleines Filmteam hielt die entscheidenden Spielabschnitte fest und außerdem hatten sich ca. 300 Zuschauer im Sportpark Heide eingefunden, die ein lebhaftes und torreiches Spiel erlebten. Die Sulzbacher, die mit einem Spiel mehr noch als Tabellenführer angereist waren, beeindruckten zwar bereits in der Anfangsphase mit guten Offensivaktionen, schafften es aber nicht FCM-Keeper Noah Straube und seine Abwehrkollegen zu überwinden. Das klappte bei den Hausherren weitaus besser. Im Topspiel waren in beiden Mannschaften die Top-Torjäger Gianfranco Giliberto (28) und Adis Pita (22) aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei. Der FCM begann, wie bereits auch am letzten Spieltag in Flörsheim mit einem guten Start und hatte bis zur 13. Minute durch Niki Freitag und Michael Meyer einen 2:0 Vorsprung herausgeschossen, aber auch Noah Straube hatte alle Hände voll zu tun, um einen Gästetreffer zu verhindern. Der Sulzbacher Sandro Saupe traf mit einem Kopfball nach Flanke von Asghede nur die Querlatte. In der 24. Minute gelang Muhamet Aliaj dann per Kopfball (nach Einwurf von Kai Senftleben) sein 20. Saisontor, wobei Torwart Tollkühn nicht gut aussah. Kurz danach musste Esayas Bariagaber nach einer „gelben Karte“ auch noch eine 10minütige Zeitstrafe absitzen. In diesem Zeitbereich (33. Min.) schaffte Julian Santos prompt den Anschlusstreffer, dem Anel Pita in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs mit einem unhaltbaren Volleyschuss sogar noch das 3:2 folgen ließ. Alles war wieder offen!

Nach dem Seitenwechsel mussten die Gäste wegen einer Verletzung den Spieler Asghede durch Valentin Savoversetzen. Beim FCM setzte man nun alles daran, den knappen Vorsprung wieder auszubauen, um den wichtigen Sieg nicht zu gefährden. Die Chancen vor dem Gästetor häuften sich nun (Boyardan, Bok, Aliaj) und in der 68. Minute konnte man dann auch aufatmen. Wieder war Muhamet Aliaj nach einem Einwurf mit dem Kopf zur Stelle und es hieß 4:2! Die FCM-Abwehr stand gut und Torwart Straube strahlte wieder, wie gewohnt, Ruhe und Sicherheit aus. Man ließ keinen Gegentreffer mehr zu. Pech hatte Michael Meyer mit einem Pfostentreffer (73.). In der 82. Spielminute konnte der Marxheimer Angreifer aber dann doch noch einmal jubeln, als er nach guter Vorarbeit von Fabio Czerner auf 5:2 erhöhen konnte. In der Endphase hatte der in der 2. Halbzeit ins Spiel gekommene Jelle Bok Pech mit einem Gewaltschuss, der an der Querlatte scheiterte.

Nach dem Schlusspfiff des guten Schiedsrichters Gürbüz Kurum war die Freude bei den Siegern und deren Anhängernriesengroß. Verständlich! Obwohl der FCM noch ein Spiel (gegen SG Oberliederbach II) auszutragen hat, ist ihm die inoffizielle „Herbstmeisterschaft“ bereits sicher. Im günstigsten Fall könnte man den Vorsprung an der Tabellenspitze noch von 2 auf 5 Punkte erhöhen, bevor die ersten Spiele der Rückrunde noch in diesem Jahr anstehen.