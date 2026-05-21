 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

FC Marxheim II hat einen neuen Trainer

Mohamed Chami übernimmt ab Sommer +++ Adis Krpo legt aus privaten Gründen eine Pause ein

von Johanna Rath · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Mohamed Chami (rechts) übernmimt zur neuen Saison beim FC Marxheim II.
Mohamed Chami (rechts) übernmimt zur neuen Saison beim FC Marxheim II. – Foto: FC Marxheim

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Mohamed Chami
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Hofheim am Taunus. Da Trainer Adis Krpo aus persönlichen Gründen zur nächsten Saison eine Pause einlegt, hat der FC Marxheim Mohamed Chami als neuen Trainer der zweiten Mannschaft verpflichtet. Das teilt Marxheims sportlicher Leiter, Tobias Göttner, mit.

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Ab Sommer wird Mohamed Chami dann als Trainer die zweite Mannschaft übernehmen. Chami war zuletzt als Trainer der TSG Wörsdorf II gemeldet, die ihre Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.

Über Personen aus der ersten Mannschaft des FC Marxheim kam der Kontakt zu Mohamed Chami zustande. "Er ist bereits mit den Jungs bekannt und wir stehen schon in engem Austausch miteinander", erzählt Tobias Göttner.

Auf den FC Marxheim II unter Trainer Adis Krpo warten in der aktuellen Saison noch zwei wichtige Spiele, da es noch um den Aufstieg in die Kreisliga A Main-Taunus geht. Dort hat der FCM II angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Zweiten Türk Kelsterbach II noch Minimalchancen auf den Aufstieg.

Hier gelangt ihr zur Tabelle.

Am kommenden Samstag empfängt der FC Marxheim II den Tabellenersten TuS Niederjosbach zu Hause, bevor es am letzten Saisonspieltag zur SG Kelkheim II geht.

Sa., 23.05.2026, 13:00 Uhr
FC Marxheim
FC MarxheimFC Marxheim II
TuS Niederjosbach
TuS NiederjosbachNiederjosb.
13:00

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SG Kelkheim
SG KelkheimSG Kelkheim II
FC Marxheim
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13:00