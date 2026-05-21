FC Marxheim II hat einen neuen Trainer

Mohamed Chami (rechts) übernmimt zur neuen Saison beim FC Marxheim II. – Foto: FC Marxheim

Hofheim am Taunus. Da Trainer Adis Krpo aus persönlichen Gründen zur nächsten Saison eine Pause einlegt, hat der FC Marxheim Mohamed Chami als neuen Trainer der zweiten Mannschaft verpflichtet. Das teilt Marxheims sportlicher Leiter, Tobias Göttner, mit.

Ab Sommer wird Mohamed Chami dann als Trainer die zweite Mannschaft übernehmen. Chami war zuletzt als Trainer der TSG Wörsdorf II gemeldet, die ihre Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.

Über Personen aus der ersten Mannschaft des FC Marxheim kam der Kontakt zu Mohamed Chami zustande. "Er ist bereits mit den Jungs bekannt und wir stehen schon in engem Austausch miteinander", erzählt Tobias Göttner.

Auf den FC Marxheim II unter Trainer Adis Krpo warten in der aktuellen Saison noch zwei wichtige Spiele, da es noch um den Aufstieg in die Kreisliga A Main-Taunus geht. Dort hat der FCM II angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Zweiten Türk Kelsterbach II noch Minimalchancen auf den Aufstieg.