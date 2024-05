FC Marxheim II bezwingt SV 09 Flörsheim im direkten Duell

KL C Main-Taunus

So., 28.04.2024, 15:30 Uhr

Im direkten Duell um die beiden vorderen Plätzen in der Kreisliga C Main-Taunus unterlag der SV Flörsheim dem Kontrahenten aus Marxheim denkbar knapp mit 1:2. Die Zuschauer erlebten ein für C-Liga-Verhältnisse hochklassiges Spiel, gespickt von zahlreichen Zweikämpfen und Duellen. Den Sieg hat sich Marxheim für eine geschlossene Mannschaftsleistung sprichwörtlich verdient.

Einen Start nach Maß erlebte der FCM, der sehr selbstbewusst und couragiert in die Partie startete. Nachdem Lennart Mayer in einem Zweikampf den Ball behauptete, nahm er sich aus 25 Metern ein Herz und sein Flatterball schlug über dem Torhüter im Netz ein (7.). Flörsheim war nun direkt gefordert und das Spitzenspiel durch diesen frühen Treffer sofort auf Betriebstemperatur. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und scheuten keinen Zweikampf. Die ein oder andere Nickligkeit war in diesem Spiel nicht zu verhindern, aber, das kann man vorwegnehmen, es blieb stets im Rahmen des Erlaubten.

Chancen im ersten Durchgang gab es auf beiden Seiten. Auf Flörsheimer Seite kamen Achibani, Yazici und vor allem die Sturmspitze Taspinar zu einigen Chancen. FCM-Keeper Niklas Erfort vereitelte seinen Mannen, wie bereits in den Wochen zuvor, mindestens zwei Hochkaräter und brachte die Offensivreihen der blauen einige Male zur Verzweiflung. Auf Marxheimer Seite ging vor allem über die rechte Seite von Marko Kunac viel Gefahr aus, der selbst einige Male zum Abschluss kam, aber auch seine Offensivkollegen mit einband.