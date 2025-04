FC Marxheim: Führt Super-Serie zum Gruppenliga-Aufstieg?

Hofheim. Der FC Marxheim ist derzeit die heißeste Aktie der Kreisoberliga Main-Taunus - zumindest was das Rennen um den Aufstieg in die Gruppenliga angeht. Acht Spiele in Folge konnte der FCM gewinnen. Das 2:2 im Spitzenspiel gegen Türk Kelsterbach am vergangenen Sonntag war somit das neunte Spiel in Folge, in dem die Hofheimer ungeschlagen blieben. Vor der Winterpause noch im Tabellenmittelfeld, stehen die Marxheimer nun auf Platz zwei - haben rein formtechnisch im Saisonendspurt sehr gute Karten auf den Aufstieg.