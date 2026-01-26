FC Marwitz: "Wir greifen Platz drei und vier noch an"

Trainer Sebastian Brauer zieht im FuPa-Teamcheck ein ausführliches Zwischenfazit zur Hinrunde des FC Marwitz. Der Aufsteiger steht auf Rang fünf in der Kreisliga West Oberhavel/Barnim, setzt bewusst auf Hallenfußball statt Winterpause und blickt selbstbewusst nach vorn.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? „Wir haben so gut wie keine Winterpause gemacht. Wir nehmen seit dem 13. Dezember jedes Wochenende an mindestens einem Hallenturnier teil. Die Jungs haben sich aktiv dazu entschieden auch in der Pause weiter aktiv bleiben zu wollen. Ich war immer ein Freund von Hallenfussball und habe gerne die Wintermonate genutzt um weiterhin fit zu bleiben. Der Budenzauber macht immer wieder Spaß und ist eine willkommene Abwechslung. Schön dass das der Großteil unserer Spieler auch so sieht. Die offizielle Vorbereitung auf die Rückrunde geht bei uns am 02.02.2026 wieder los. Vom 12.02.-15.02. fahren wir ins Trainingslager nach Pockau-Lengenfeld. Dort schaffen wir die Basis für die Rückrunde und natürlich ist das Trainingslager auch dazu gedacht die Mannschaft noch enger zusammen zu bringen.“

Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf? „Im Grunde sind wir als Aufsteiger mit dem 5. Platz sehr zufrieden. Wir haben vor Beginn der Saison das Ziel Platz 1-5 ausgegeben. Da liegen wir absolut im Soll. Wir haben aber vor allem in den ersten Spielen uns sehr schwer getan und haben viele Punkte liegen lassen. Nachdem sich die Mannschaft gefunden hat und auch das gute Niveau der Kreisliga kennen gelernt hat, haben wir es sehr gut gemacht und sind ja auch die einzigen die gegen Post Zehlendorf Punkten konnten. Darin sieht man schon, welche Qualität wir in der Mannschaft haben wenn alle Spieler ihre Leistung abrufen. Im Kreispokal durften wir auch überwintern, auch damit sind wir sehr zufrieden und versuchen alles so weit wie möglich diesen Wettbewerb zu genießen.“

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?

„Aufgrund von sieben Neuzugängen vor der Saison war unser größtes Ziel alle Spieler gut zu integrieren. Das hat besser geklappt als man das vorher vielleicht erwartet hat. Da muss ich aber auch der Mannschaft/Verein ein großes Kompliment machen. Bei uns wird jeder mit offenen Armen empfangen und somit fällt es leicht sich als neuer Spieler bei uns zu integrieren.“

In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?

„Obwohl wir einen sehr breiten Kader haben und eigentlich den ein oder anderen Spieler auch öfter mal schonen wollten oder auch Spieler für unsere 2. Mannschaft abgeben wollten, hatten wir einige Verletzungssorgen und waren froh immer mindestens 15 Spieler zur Verfügung zu haben. Wir hoffen das sich das in der Rückrunde bessert. An der körperlichen Robustheit für die Kreisliga müssen wir arbeiten und uns besser auf diese einstellen. Dann bin ich zuversichtlich das die Rückrunde noch erfolgreicher gestaltet werden kann.“

Wohin führt der Weg deiner Mannschaft nach der Winterpause?

„Unser Ziel ist es ganz klar unter die ersten 5 Plätze zu kommen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und gucken am Ende wofür es dieses Jahr reicht aber wenn wir die Möglichkeit bekommen dann greifen wir Platz 3 und 4 noch an. Aber natürlich müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben erledigen und den Abstand nach hinten vergrößern. Es sind noch viele Spiele zu bestreiten und da tut man gut daran immer nur von Spiel zu Spiel zu planen.“

Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team, die man bereits nennen kann?

„Unsere Kadersituation hat sich nicht verändert. Wir haben keine Abgänge zu verzeichnen und einige Spieler kommen aus ihre Verletzungen zurück. Damit ist unser Kader sehr gut aufgestellt. Wir planen auch keine Winterneuzugänge noch aktiv zu holen. Sollte sich die ein oder andere Möglichkeit noch ergeben werden wir unsere Möglichkeiten natürlich prüfen aber im Winter ist es auch immer schwierig Spieler aus anderen Vereinen zu verpflichten weil teilweise Unsummen an Ablöse gefordert werden.“

Wer wird Meister eurer Liga?

„Ganz klar wie auch schon vor der Saison erwähnt. Post SV Zehlendorf wird sich das womöglich nicht mehr nehmen lassen wenn der Kader so zusammen bleibt.“