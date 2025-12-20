FC Marwitz triumphiert nach Drama: Borgsdorfer Budenzauber endet spät

Der Thermo-Hesse-Cup der Männer ist am heutigen Samstagabend in der Borgsdorfer Sporthalle zu einem intensiven Hallenfußballabend geworden, der bis zur letzten Minute Spannung bot. Acht Mannschaften, kurze Spielzeiten von zehn Minuten und ein kompakter Turniermodus sorgten für ein hohes Tempo und klare Entscheidungen. Am Ende setzte sich der FC Marwitz 2009 in einem dramatischen Finale gegen den Gastgeber FSV Forst Borgsdorf durch und krönte sich nach einem Neunmeterschießen zum Turniersieger.

Der Turnierstart markierte den Beginn eines dicht getakteten Abends. Gespielt wurde in zwei Vierergruppen, anschließend folgten Halbfinals sowie Platzierungs- und Finalspiele. Die Rundum-Bande verlieh dem Turnier zusätzliche Dynamik, Unterbrechungen blieben selten, Entscheidungen fielen oft innerhalb weniger Minuten. Jede Partie hatte unmittelbare Auswirkungen auf den weiteren Turnierverlauf.

Gruppe A: Drei Teams auf Augenhöhe

In der Gruppe A entwickelte sich ein enges Rennen zwischen dem FC Marwitz 2009, dem FSV Forst Borgsdorf und dem SV Friedrichsthal 1970. Alle drei Teams beendeten die Vorrunde mit jeweils sechs Punkten. Marwitz erzielte insgesamt zehn Tore bei vier Gegentreffern und setzte sich dank der besseren Tordifferenz an die Spitze. Der FSV Forst Borgsdorf kam ebenfalls auf zehn Treffer, musste aber sechs Gegentore hinnehmen und belegte Rang zwei. Friedrichsthal folgte mit sieben Toren und vier Gegentreffern auf Platz drei. Schlusslicht wurde der FSV Germendorf 1972 II, der ohne Punktgewinn blieb.

Marwitz zwischen Rückschlag und Reaktion

Der FC Marwitz startete mit einer 1:3-Niederlage gegen den SV Friedrichsthal 1970 ins Turnier. Doch das Team reagierte entschlossen, gewann das direkte Duell gegen den Gastgeber Borgsdorf mit 3:1 und setzte mit einem 6:0 gegen Germendorf ein klares Zeichen. Diese Reaktion legte den Grundstein für den späteren Turniersieg.

Borgsdorf nutzt Heimvorteil konsequent

Der FSV Forst Borgsdorf fand nach dem klaren 6:1 gegen Germendorf früh in den Turniermodus. Trotz der Niederlage gegen Marwitz blieb der Gastgeber stabil und entschied das letzte Gruppenspiel gegen Friedrichsthal mit 3:2 für sich. Damit sicherte sich Borgsdorf den Einzug ins Halbfinale und hielt die Hoffnung auf den Heimsieg aufrecht.

Gruppe B: Hohen Neuendorf dominiert die Vorrunde

In der Gruppe B setzte der SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf ein deutliches Ausrufezeichen. Drei Siege aus drei Spielen, neun Punkte und ein Torverhältnis von 11:4 bedeuteten souverän Platz eins. Dahinter qualifizierte sich der SC Oberhavel Velten II mit sechs Punkten für die Vorschlussrunde. Der 1. FC Goldkrone kam auf drei Zähler, während der BSC Fortuna Glienicke II ohne Punktgewinn blieb.

Halbfinals: Gastgeber und Marwitz setzen sich durch

Im ersten Halbfinale gelang dem FSV Forst Borgsdorf ein 3:1-Erfolg gegen Hohen Neuendorf. Der Gastgeber nutzte seine Chancen und stoppte den Vorrundensieger. Das zweite Halbfinale entwickelte sich zu einer engen Partie, in der sich der FC Marwitz 2009 mit 3:2 gegen den SC Oberhavel Velten II durchsetzte.

Platzierungsspiele mit klaren Ergebnissen

In den Platzierungsspielen setzte Hohen Neuendorf ein starkes Zeichen und gewann das Spiel um Platz drei deutlich mit 9:0 gegen Velten II. Platz fünf sicherte sich der SV Friedrichsthal 1970 durch ein 2:1 gegen den 1. FC Goldkrone. Im Spiel um Platz sieben gewann der BSC Fortuna Glienicke II mit 7:1 gegen Germendorf.

Finale: Entscheidung vom Punkt

Das Endspiel zwischen dem FSV Forst Borgsdorf und dem FC Marwitz 2009 wurde zum Höhepunkt des Abends. Nach regulärer Spielzeit stand es unentschieden, eine Entscheidung fiel erst im Neunmeterschießen. Dort behielt Marwitz die Nerven und setzte sich mit 3:2 durch. Der Jubel auf Seiten der Marwitzer markierte den Schlusspunkt eines intensiven Turniers.

Ein Turnier mit sportlichem und emotionalem Wert

Der Thermo-Hesse-Cup bestätigte seinen Platz im Borgsdorfer Budenzauber. Enge Spiele, hohe Intensität und ein Finale bis zur letzten Entscheidung prägten den Abend. Der FC Marwitz 2009 geht als verdienter Sieger aus dem Turnier hervor, während der FSV Forst Borgsdorf als Gastgeber einen starken Auftritt zeigte. Die Borgsdorfer Sporthalle erlebte einen Hallenabend, der Tempo, Emotion und sportliche Qualität vereinte.