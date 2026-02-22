FC Maroc: "26 Tore sind einfach zu wenig"

Nicht zufrieden mit der bisherigen Torausbeute: Der FC Maroc. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Wiesbaden. Wohl sechs, also gut ein Drittel der 15 Fußballmannschaften in der Kreisoberliga (KOL) Wiesbaden, dürfen sich noch nicht sicher fühlen, in der ab dem 8. März mit vollem Programm startenden Restrückrunde noch den Klassenerhalt in trockene Tücher packen zu können. Darunter sind auch die drei Aufsteiger Spvgg. Igstadt (11. Tabellenplatz/15 Punkte/16 Spiele), FC Maroc (13./9/17) und TuS Medenbach (15./5/15), die noch zittern müssen. Wir erinnern uns: Einen Pflichtabsteiger gibt es. Aber dass das Maximum von drei Clubs, welche die Liga nach unten verlassen müssen, erreicht wird, ist aktuell eher unwahrscheinlich. So ist die Lage beim FC Maroc.

„Ich habe es mir besser vorgestellt“, sagt Yahya El Fachtali Sabbat, Spielertrainer und Abwehrchef des FC Maroc, zur bisherigen Runde. Aber man habe viele verletzte Spieler und auch welche, die wegen Schulungen oder anderer beruflicher Verpflichtungen nicht zur Verfügung standen, zu beklagen gehabt, erläutert der 44-Jährige, in der dritten Saison Übungsleiter beim FC. Aber in der Rückrunde sehe es besser aus, freut sich der Coach. Und fordert vor allem eine bessere Chancenverwertung: „26 Tore bisher sind einfach zu wenig. Wir sind aber in unserem Zwei-Jahres-Projekt auf dem richtigen Weg, uns in der KOL zu etablieren“, glaubt El Fachtali Sabbat. Und kündigt an: „Mein Trainerteam und ich machen auch in der neuen Saison – klassenunabhängig – weiter.“ Sein Kader, der eher noch größer werde, bleibe dem Club treu, freut er sich ebenfalls. Und untermauert schließlich: „Wir konzentrieren uns zu 100 Prozent auf den Klassenerhalt und sind davon überzeugt, die Klasse zu halten.“