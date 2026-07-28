FC Marl jubelt - erster Oberligist im Westfalenpokal raus

Im Recklinghäuser Kreisderby bewies Landesligist FC Marl, dass dieses Jahr wieder mit ihm im Aufstiegsrennen zur Westfalenliga zu rechnen ist. Gegen den Favoriten aus der Oberliga, die SpVgg Erkenschwick, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder spannende Duelle im Kreispokal. Erst im April hatten sich die Schwicker im Kreispokal-Endspiel äußerst knapp mit 1:0 durchgesetzt. Auch dieses Mal blieb die Partie in der 1. Runde des Westfalenpokals torarm. 90 Minuten lang fiel kein Treffer, im Elfmeterschießen setzte sich der Außenseiter mit 4:3 durch.
Die erste Halbzeit war geprägt von einer Dominanz der Erkenschwicker, die sich mehrere hochkarätige Chancen erarbeiteten. Amin Bouchra hätte bereits in der vierten Minute die Führung erzielen müssen, doch sein Heber über den Marler Keeper Florian Kraft ging knapp über das Tor. Auch in der 23. Minute scheiterte Bouchra erneut, diesmal traf er nur den Pfosten. Obed Ofori sorgte mit einem gefährlichen Schuss in der 36. Minute für Aufregung, doch Kraft parierte glänzend. Marl hingegen blieb offensiv blass und verlegte sich auf Konter, ohne jedoch ernsthaft gefährlich zu werden.
In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Erkenschwick drückte weiter, doch die wenigen Chancen blieben ungenutzt. Die Marler Defensive hielt dem Druck stand, während die Gäste zunehmend frustriert wirkten und in der 70. Minute bei der größten Marler Chance auch etwas Glück hatten.
Der Landesligist wechselte in der Nachspielzeit den Torwart. Kraft machte für Jonas Gröner Platz. Ein Tausch, der sich lohnen sollte. Gröner hielt zwar keinen Elfer, doch die Erkenschwicker Nico Pulver und Ben Berzen wollten es so genau machen, dass sie nur das Aluminium trafen.
Auch auf gegnerischer Seite hielt der Erkenschwicker Keeper Alter keinen Elfmeter. Da aber lediglich der Marler Jan-Niklas Kaiser den Ball in den Nachthimmel schoss und seine vier Mitstreiter allesamt erfolgreich waren, hieß es nach dem letzten Elfer des Tages durch Oguzhan Inam 4:3 für die Gastgeber. Eine bittere Niederlage für die SpVgg Erkenschwick, die sich vorwerfen lassen muss, in der zweiten Halbzeit zu wenig in die Waagschale geworfen zu haben.
In der 2. Runde wird der FC Marl entweder zum Staffel 4-Landesligist SVE Heessen reisen oder ein Heimspiel gegen Westfalenligist Eintracht Ahaus austragen dürfen.
Westfalenpokal, 1. Runde
FC Marl – SpVgg Erkenschwick 4:3 n. E. (0:0)
FC Marl: Florian Kraft (90.+2 Jonas Gröner), Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Roque David Sartory, Fabian Rokietnicki (46. Jan-Niklas Kaiser), Christian Warnat (68. Gökhan Turan), Fabian Kudlek, Kim Völkel, David Sdzuy, Tim Marquardt (64. Markus Zavalov), Filippo Calamini (86. Oguzhan Inam) - Trainer: Thomas Falkowski
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Michael-Marvin West, Andreas Ovelhey, Kamil Nugajev, Luis Oliver Schultz, Amin Bouchra (64. Ben Berzen), Justin Lubkoll, Deniz Can Demir (89. Nico Pulver), Obed Ofori, Elias Abid Óuabbou (81. Lukas Matena) - Trainer: Nassir Malyar
Elfmeterschießen: Nico Pulver schießt an die Latte, 1:0 David Sdzuy, 1:1 Mike Jordan, 2:1 Kim Völkel, 2:2 Michael-Marvin West, 3:2 Markus Zavalov, 3:3 Justin Lubkoll, Jan-Niklas Kaiser schießt über das Tor, Ben Berzen schießt an den Pfosten, 4:3 Oguzhan Inam