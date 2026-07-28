FC Marl jubelt - erster Oberligist im Westfalenpokal raus Landesligist hat im Elferschießen gegen die SpVgg Erkenschwick die besseren Nerven von red · Gestern, 22:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Hammeke

Im Recklinghäuser Kreisderby bewies Landesligist FC Marl, dass dieses Jahr wieder mit ihm im Aufstiegsrennen zur Westfalenliga zu rechnen ist. Gegen den Favoriten aus der Oberliga, die SpVgg Erkenschwick, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder spannende Duelle im Kreispokal. Erst im April hatten sich die Schwicker im Kreispokal-Endspiel äußerst knapp mit 1:0 durchgesetzt. Auch dieses Mal blieb die Partie in der 1. Runde des Westfalenpokals torarm. 90 Minuten lang fiel kein Treffer, im Elfmeterschießen setzte sich der Außenseiter mit 4:3 durch.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer Dominanz der Erkenschwicker, die sich mehrere hochkarätige Chancen erarbeiteten. Amin Bouchra hätte bereits in der vierten Minute die Führung erzielen müssen, doch sein Heber über den Marler Keeper Florian Kraft ging knapp über das Tor. Auch in der 23. Minute scheiterte Bouchra erneut, diesmal traf er nur den Pfosten. Obed Ofori sorgte mit einem gefährlichen Schuss in der 36. Minute für Aufregung, doch Kraft parierte glänzend. Marl hingegen blieb offensiv blass und verlegte sich auf Konter, ohne jedoch ernsthaft gefährlich zu werden.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Erkenschwick drückte weiter, doch die wenigen Chancen blieben ungenutzt. Die Marler Defensive hielt dem Druck stand, während die Gäste zunehmend frustriert wirkten und in der 70. Minute bei der größten Marler Chance auch etwas Glück hatten. Der Landesligist wechselte in der Nachspielzeit den Torwart. Kraft machte für Jonas Gröner Platz. Ein Tausch, der sich lohnen sollte. Gröner hielt zwar keinen Elfer, doch die Erkenschwicker Nico Pulver und Ben Berzen wollten es so genau machen, dass sie nur das Aluminium trafen.