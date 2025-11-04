FC Markt Schwaben spielt 1:1 gegen Turnerbund München

Die Fußballfrauen des FC Markt Schwaben haben den ersten kleinen Fleck auf ihre weiße Weste bekommen. Im Spitzenspiel der Bezirksoberliga musste sich die Mannschaft um Trainer Matthias Reiter gegen den TSV Turnerbund München mit einem gerechten 1:1 (1:0)-Unentschieden begnügen. Beide Teams bleiben ungeschlagen, die Gastgeberinnen wahrten damit aber den Abstand auf den Mitaufsteiger und nun Tabellendritten.

Die Gäste waren geschockt und brauchten lange, um ins Spiel zu finden. „Wir haben sie recht gut im Griff gehabt“, freute sich Reiter. Fast wäre dem FCMS sogar das 2:0 geglückt, aber Hannah Bauer setzte einen Handelfmeter an die Latte des TB-Kastens (33.). Danach kam der Tabellenzweite stark auf.

Sowohl dem Spitzenreiter als auch dem Verfolger gehörten je eine Halbzeit. Die erste ging klar an den FCMS, der wie die Feuerwehr loslegte und nach „gefühlten 30 Sekunden“ bereits laut Reiter „ein Traumtor“ bejubeln durfte. Eva Schmitt hatte auf der Außenbahn einen langen Pass erhalten und den Ball dann im Strafraum scharf quer gespielt, sodass Sina Weber diesen ins Tor grätschen konnte – 1:0 (1.).

Die beiden Topstürmerinnen des TB, Sheeva Seyfi und Toni Tewes, hatten die Gastgeberinnen jedoch bestens im Griff. „Man kann gegen sie nicht alles verhindern, aber Laura Staudigl und Lia Hellinger haben sich glänzend um sie gekümmert“, lobte Reiter, der damit aber auch die gesamt FCMS-Abwehr einschloss. „Das war defensiv wieder eine gute Leistung von uns. Turnerbund war spielerisch stärker, aber eigentlich nur bei Standards gefährlich“, meinte der Coach.

So fiel dann auch der Ausgleich in der zweiten Hälfte, als die Gäste 20 Minuten lang die Markt Schwabenerinnen ins Schwimmen brachten und „saumäßig“ drückten. Eine Flanke wurde von FCMS-Torhüterin Laura Schreil unterlaufen, sodass Meryem Richter nur abstauben brauchte (52.).

Mehr fiel den Gästen aber nicht ein, die auf die gebotenen Kontersituationen und langen Bälle der Reiter-Elf reagierten und ebenfalls nach hinten absicherten. Eva Schmitt hatte sich zweimal stark in Szene gesetzt, allerdings blieb sie glücklos.

Es war in den letzten 20 Minuten ein offener Schlagabtausch – soweit es der Rasen zuließ. „Wir haben mit dem Untergrund gekämpft, der vom Regen und den beiden Herrenspielen davor schon sehr tief war“, schilderte Markt Schwabens Trainer Matthias Reiter. Letztlich brachte sein Team das 1:1-Remis in „einem sehr intensiven Topspiel“ über die Zeit, und das sogar in Unterzahl. Denn Rebecca Eberherr kassierte in der Nachspielzeit nach einem Pressschlag mit Richter, nachdem die TB-Torschützin ausgewechselt werden musste, noch Gelb-Rot.