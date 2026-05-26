FC Markt Schwaben sichert sich Vizemeisterschaft – Trainer hört auf

Abschied vom FCMS im Kreise der Familie (v.l.): Julia Reiter, Laura Reiter, Trainer Matthias Reiter, Co-Trainerin Bettina Gruber, Vereinsvorsitzender Wolfgang Kirmaier, Kapitänin Elli Weber sowie (vo.) Luis Reiter und Hannah Reiter. – Foto: Bunny Buzz

Bereits im November 2025 hatte Reiter die FCMS-Verantwortlichen und auch die Mannschaft über seinen Schritt informiert. Beim letzten BOL-Saisonheimspiel in der Vorwoche gegen Höhenrain nutzte die Führung um Vorsitzenden Wolfgang Kirmaier die Gelegenheit, dem Trainer zu danken. Er würdigte „die außergewöhnlichen Verdienste eines Trainers, der den Frauenfußball in Markt Schwaben über viele Jahre hinweg entscheidend geprägt hat“, betonte Kirmaier bei der Verabschiedung.

In der Vorwoche haben die Verantwortlichen des FC Markt Schwaben es offiziell bekannt gegeben: Cheftrainer Matthias Reiter wird nach der Saison seine Position beim Frauen-Bezirksoberligisten (BOL) räumen. „Es ist mir zeittechnisch nicht mehr möglich“, erklärte der 42-Jährige gegenüber der EZ, der den Spagat zusätzlich zu Familie (drei Kinder) und Anwaltsberuf nicht mehr stemmen könne. „Nach elf Jahren ist jetzt Schluss.“

Bis in die BOL hat Reiter die Mannschaft geführt, die als Aufsteiger auf Anhieb bereits frühzeitig die Klasse gesichert hatte und lange Zeit sogar am Durchmarsch dran war. Vor dem letzten Spieltag liegt der FCMS zwar nach Punkten gleichauf mit dem TSV Turnerbund München, doch Markt Schwaben hat den direkten Vergleich (1:1, 1:5) verloren.

Die Chancen sind damit nur noch theoretischer Natur: Der Liganeuling bräuchte am letzten Spieltag einen eigenen Sieg beim Fixabsteiger in Eching (11.) und einen Patzer des Primus TB, der am Pfingstsamstag mit 0:4 in Langengeisling den Kürzeren zog und am kommenden Sonntag noch daheim gegen Schlusslicht Höhenrain ran muss. „Das wird nicht passieren und ist unrealistisch. Turnerbund wird sich das nicht mehr nehmen lassen“, ist sich Reiter sicher. Als zu schwach beurteilt er den Tabellenletzten.

Immerhin hat sich der FCMS mit einem 4:1 (3:1)-Sieg beim FC Oberau vorzeitig die angepeilte Vizemeisterschaft gesichert. „Das war eines der besten Spiele der Saison, insgesamt eine schöne Leistung“, lobte Reiter einen kontrollierten Auftritt. Nach dem 0:1 (11.) hatten auf dem Kunstrasenplatz Eva-Maria Zollner (12.), Eva Schmitt (19.) und Nadja Rimschneider (31.) bis zur Pause alles klar gemacht. Anna Liebelt besorgte den Endstand (85.).