FC Markt Schwaben schlägt Höhenrain 3:0 – und lässt zehn Chancen liegen

Meist beschäftigungslos: FC-Torfrau Laura Schreil. – Foto: Christian Riedel

Die Fußballfrauen des FC Markt Schwaben haben gegen den FSV Höhenrain gewonnen. Trainer Matthias Reiter moniert: Seine Mannschaft hätte zweistellig siegen können.

Die Markt Schwabener Fußballfrauen haben sich die theoretische Chance auf die Meisterschaft in der Bezirksoberliga erhalten. Im Heimspiel gegen den FSV Höhenrain gelang der Mannschaft um Cheftrainer Matthias Reiter ein souveräner 3:0 (2:0)-Erfolg, mit dem man weiter drei Punkte hinter Primus TSV Turnerbund München liegt. Der Spitzenreiter hatte seine Aufgabe beim FFC 07 Bad Aibling ebenfalls deutlich (5:1) gelöst.

„Man hat einfach gemerkt, dass bei uns der Druck raus ist“, freute sich Coach Reiter über eine unangefochtene, aber auch glanzlose Vorstellung seiner Elf gegen den Fixabsteiger aus dem Landkreis Starnberg. „Das war ein komplett unaufgeregtes Spiel. Wir haben das souverän heruntergespielt und keine Chance zugelassen.“ FCMS-Torjägerin Eva Schmitt stellte mit ihren Saisontoren 18 und 19 vor der Pause auf 2:0 (32./43.). Nach Seitenwechsel besorgte Schwester Lea Schmitt den 3:0-Endstand (71.).

Unser Glückwunsch geht nach Aßling und Grafing.

FCMS-Coach Reiter

Einziger Kritikpunkt des FC-Trainers: „Wir hätten deutlich höher gewinnen müssen. Das waren bestimmt zehn Riesenchancen, die wir nicht genutzt haben.“ Doch letztlich war ihm das egal: „Es war ein schöner Kick.“ Und man sei dem Ziel, nun als Vizemeister abzuschließen, wieder einen Schritt näher gekommen.

Mit Freude hatte Matthias Reiter aber davor schon die Kunde aus der Bezirksliga 1 vernommen, dass die SG Aßling/Grafing den BOL-Aufstieg geschafft und nach nur einem Jahr für ein Wiedersehen samt Landkreisderbys gesorgt hat. „Das ist super, da gibt es nächste Saison wieder zwei interessante Spiele. Ich hatte schon nach ihrer beeindruckenden Rückrunde in der Vorsaison vermutet, dass sie nachziehen werden. Ihr Aufstieg freut mich sehr. Unser Glückwunsch geht nach Aßling und Grafing.“