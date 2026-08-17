FC Markt Schwaben schießt SG Moosach/Bruck mit 7:0 aus dem Pokal

FB Moosach (gelb) von links Marc Koch , Oschmir Amidou , Kreispokal vs Markt Schwaben Tim Fuchslocher – Foto: SRO

Der Kreisklassist setzt sich in der zweiten Runde des Toto-Pokals gegen den A-Klassisten durch. Maximilian Ibisch trifft allein dreimal in der ersten Halbzeit.

Auf verlorenem Posten stand die SG Moosach/Bruck in der zweiten Kreisrunde des Toto-Pokals (München, Gruppe Ost) gegen die Gäste vom FC Markt Schwaben. Der Kreisklassist wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich mit 7:0 gegen den A-Klassisten durch. „Wir haben an das Spiel gegen Gartenstadt Trudering angeknüpft, es war ein Erfolg auf ganzer Linie. Es war ein sehr, sehr guter letzter Test“, lobte Markt Schwabens Spielertrainer Wolfgang Widl die Vorstellung seiner Mannschaft vor dem Punktspielstart am Samstag beim SV Dornach II.

FCMS mit starker Liga-Generalprobe

Die Gastgeber starteten druckvoll. „Da haben wir aber gut standgehalten“, so Widl. „Dann ist Moosach mit steigender Minutenzahl schwächer geworden. Und wir haben sehr viel umgesetzt von dem, was wir machen wollten.“ Der FC-Coach durfte im ersten Durchgang einen Hattrick von Maximilan Ibisch beklatschen.

Zunächst nutzte Ibisch zwei leichte Ballverluste der Hausherren aus (13., 18.), kurz vor der Halbzeit folgte noch ein verwandelter Elfmeter zum 0:3 (38.).

Koch setzt auf breiteren Kader zum Ligastart

„Wir sind dann ganz gut aus der Pause gekommen. Aber dann haben wir das 0:4 bekommen, das Ergebnis war dann verdient“, musste auch SG-Spielertrainer Marc Koch konstatieren. Leon Kämmel (59.), Alexander Dremel (76., 88.) und Florian Niederdorf (80.) erhöhten für die Gäste zum 0:7-Endstand.

„Uns haben einige Leute gefehlt, die diese Woche zurückkommen. Dann sind wir gut präpariert für das erste Spiel gegen Poing II“, hofft Marc Koch nach verpatzter Generalprobe auf eine bessere Punktspielpremiere seiner SG Moosach/Bruck.