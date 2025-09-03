FC Markt Schwaben mit Kantersieg in nächste Pokalrunde – Eva Schmitt netzt fünfmal

„Es war ein gutes Spiel, das wir verdient gewonnen haben“, resümiert der FCMS-Coach die Partie gegen den Kreisklassisten aus dem Münchner Randbezirk. Derweil hatte Reiter in der ersten halben Stunde noch mit dem Aufbauspiel seiner Schützlinge zu hadern: „Wir haben uns am Anfang sehr schwergetan, aus unserer Überlegenheit auch Torchancen zu generieren“, kritisiert er.

Mit einem 8:0-Kantersieg rücken die Bezirksoberliga-Spielerinnen des FC Markt Schwaben in die nächste Runde des Hiscox Kreispokal München vor. Auf heimischem Rasen bezwang die Elf von Trainer Matthias Reiter den FC Dreistern Neutrudering unter Flutlicht am Montagabend ungefährdet.

Zwar netzte Stürmerin Laura Staudigl bereits früh zum 1:0 (6.) ins gegnerische Tor ein, anschließend folgten jedoch unsichere Minuten im eigenen Strafraum: Nach einem strittigen Foul erhielt Dreistern einen Elfmeter, doch der Ball prallte aus Sicht des FCMS glücklicherweise von der Latte ab.

„Danach haben wir unsere wenigen Chancen kläglich vergeben“, betont Reiter. Erst durch den Treffer von Eva Schmitt (36.) löste sich der Schwabener Torbann. Innerhalb von sieben Minuten legte die Flügelflitzerin gleich dreimal nach (38., 41., 45.) und erhöhte so noch vor der Halbzeit auf 5:0. „Durch die Tore von Eva haben wir das Spiel entschieden“, lobt der Trainer.

Youngster Natascha Brauneiser trifft ebenfalls

In der eigenen Hälfte ließ seine Elf dann nichts mehr zu und überrollte den Gegner beinahe unaufhörlich im Angriff. So war es nur eine Zeitfrage, bis es wieder schepperte: Diesmal versenkte Natascha Brauneiser – vor wenigen Wochen aus der eigenen Jugend hochgekommen – den Ball im Tor (51.). „Es ist erfreulich, dass sich die Mädels so gut integriert haben“, sagt Reiter über die eingesetzten, ehemaligen B-Jugend-Spielerinnen, zu denen auch Mia Böcker und Nici Schlecht zählen. Für den Endstand sorgten letztlich nochmals Eva Schmitt (76.) sowie Eva Zollner (90.)

Am kommenden Sonntag treffen die FCMS-Frauen im Pokal-Viertelfinale auf den ESV München-Freimann. Der Spielbeginn steht noch nicht fest.