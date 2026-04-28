FC Markt Schwaben kassiert erste Niederlage seit März 2025

Schmerzhafter Ausflug für (li.) Elisabeth Webers Markt Schwaben nach Langengeisling (re. Alexandra Kaufmann). – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Doch noch kann der Tabellenzweite im Meisterschaftsrennen ein Wörtchen mitreden – trotz sechs Zählern Rückstand auf den Primus Turnerbund München. Schließlich haben die FCMS-Schützlinge des Trainergespanns Matthias Reiter und Bettina Gruber noch ein Nachholspiel gegen den FC Forstern II sowie das direkte Duell mit dem Spitzenreiter in der Hinterhand.

Jetzt hat es die Fußballfrauen des FC Markt Schwaben doch erwischt. Mit dem 0:2 (0:2) beim FC Langengeisling haben sie die erste Saisonniederlage in der Bezirksoberliga hinnehmen müssen. Es ist erneut ein kleiner Rückschlag nach dem 2:2 vor Wochenfrist beim TSV Gilching-Argelsried.

Beim Erdinger Ortsteilverein präsentierten sich die Markt Schwabener Frauen dieses Mal aber nicht meisterschaftswürdig. Auch wenn Co-Trainerin Gruber, die den erkrankten Reiter vertrat, betonte: „Irgendwann musste es ja mal so weit sein. Langengeisling ist alles andere als eine Laufkundschaft.“ Die Gastgeber, derzeit Tabellendritter, haben in dieser Saison bislang alle Heimspiele gewonnen – und empfangen ebenfalls noch den Spitzenreiter.

Die FCMS-Frauen boten „die schwächste erste Hälfte der Saison“, erklärte Gruber. „Da lief aber auch rein gar nichts zusammen. Wir haben es überhaupt nicht geschafft, unser Spiel aufzuziehen. Wir haben keine einfachen Bälle gespielt.“ Die Folge waren zwei Gegentreffer durch Lena Biegel (32.) und Lisa Mayer (35.).

Beim Schnitzer zum 0:1 fand ein „schwer zu kontrollierender hoher Ball“ (Gruber) den Weg durch die Schwabener Deckung, die wohl auch von der Sonne gestört wurde. Das 0:2 fiel nach einer Ecke, als die FCL-Angreiferin frei zum Kopfball kam. Nach einer intensiven Besprechung in der Kabine steigerten sich die Gäste nach Seitenwechsel. „Wir haben uns auch ein paar Chancen erspielt, aber es hat nicht sein sollen.

Mit einem frühen Anschlusstor wäre vielleicht noch etwas gegangen, aber das ist uns nicht gelungen. Und am Ende hat dann auch die Zeit gegen uns gespielt“, bedauerte die Co-Trainerin. So kassierte der FCMS seine erste Pflichtspielniederlage seit dem 15. März 2025 – das war daheim ein 0:1 gegen die SG Aßling/Grafing.

„Es ist auch keine Schande, gegen Geisling zu verlieren“, betonte Gruber nach der 0:2-Pleite, „es ist nur schade, dass wir unsere Leistung nicht abrufen konnten. Noch sind es aber fünf Spiele und nächstes Wochenende greifen wir gegen Bad Aibling wieder an.“