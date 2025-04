FC Markt Schwaben I – DJK Traunstein 2:0

Nach der wahrscheinlich spielerisch schlechtesten Partie am vergangenen Wochenende geht es nun auch noch für die DJK Traunstein auswärts zum Tabellenführer nach Markt Schwaben. Zwar sind Axthammer und Loth wieder an Board, jedoch fehlen nun Lisa Maier und weiterhin Lisa Kronast. Gerade gegen diese Granaten an Gegner bedarf es der ganzen spielerischen Qualität, welche die DJK Traunstein zu bieten hätte.

Der Tabellenerste startet mit Vollgas in die Partie. Bereits nach vier gespielten Minuten konnten die Gastgeberinnen die erste gefährliche Torchance für sich verbuchen. Eva Schmitt setzt sich über die rechte Seite durch und flankt gefährlich vor den Kasten von DJK-Keeperin Ema Zrnic, welche den Ball noch abwehren kann. Der anschließende Nachschuss geht weit übers Tor. Nur vier Minuten später fällt aber dann das 1:0. Wieder kann sich Eva Schmitt über rechts durchsetzen und schließt auf Höhe des Strafraums ab, platziert ins lange Eck. In der 11. Spielminute kommt Hannah Bauer über die linke Seite im Strafraum zum Abschluss, der Pfosten kann hier nochmal für die DJK Traunstein klären. Erst nach gut 20. Minuten schafft die DJK Traunstein ihren ersten Stich. Alexandra Müller erobert den Ball im rechten Mittelfeld und sieht ihre Stürmerin Christina Lohmeier, diese spielt sich mit Kapitänin Sarah Axthammer in Richtung Strafraum von Markt Schwaben. Axthammer kommt aus gut 20m zum Abschluss, allerdings ohne Probleme für die FC-Torfrau Laura Schreil. Trotz einiger weiterer Torchancen für die Schwaberinnen geht es lediglich mit einem 0:1 aus Sicht der Traunsteinerinnen in die Halbzeit.