FC Markt Schwaben fordert Turnerbund im Bezirksoberliga-Topspiel

Fußspitzen könnten entscheiden: Das nächste umkämpfte Spitzenspiel wartet auf die FCMS-Fußballerinnen um Nadja Rimschneider (links), hier gegen Langengeisling. – Foto: SRO

Am Sonntag treffen die ungeschlagenen Teams FC Markt Schwaben und TSV Turnerbund München im Spitzenspiel der Bezirksoberliga aufeinander.

Jede Woche ein Topspiel, so könnte man die vergangenen Wochen kurz zusammenfassen. Bislang hat Neuling FC Markt Schwaben alle Bewährungsproben in der neuen Spielklasse gemeistert. Die Fußballfrauen aus dem Landkreisnorden sind als Aufsteigerinnen Tabellenführer der Bezirksoberliga und erwarten an diesem Sonntag „tatsächlich das absolute Spitzenspiel“, sagt FCMS-Cheftrainer Matthias Reiter. Zu Gast im heimischen Sportpark ist um 16.30 Uhr der Tabellenzweite TSV Turnerbund München. So., 02.11.2025, 16:30 Uhr FC Markt Schwaben FC Markt Sch TSV Turnerbund München Turnerbund 16:30 PUSH

Es ist das Duell der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften, die beide im Vorjahr als Bezirksliga-Meister aufstiegen. Während die Weste der Schwabener Frauen nach sieben Spieltagen noch blütenrein ist, haben die Gäste bereits ein Unentschieden (0:0 beim TSV Eching) verkraften müssen. Doch Turnerbund sei „absolut überragend gut“, weist Reiter auf das eigene 0:3 beim Pokal-Aus gegen den BOL-Verfolger hin. „Ob es unbedingt ein Maßstab für Sonntag ist, kann ich nicht sagen, aber wir werden über uns hinauswachsen müssen, um es ihnen so schwer wie möglich zu machen.“ Die Gastgeberinnen können im Topspiel wieder auf Lia Hellinger bauen, allerdings fallen weiterhin die verletzten Susi Bajraktari und Inken Häußler aus. Hinter dem Einsatz von Maren Weinheimer, zuletzt krank, steht ein Fragezeichen. „Aber sonst sind alle an Bord und wohl auch fit“, so der FCMS-Coach.