FC Markt Schwaben feiert Kantersieg gegen den FC Stern II

Markt Schwaben bleibt an Turnerbund dran – Foto: Sascha Hecken

Mit einem fulminanten Auftritt sind die Fußballfrauen des FC Markt Schwaben aus ihrer Osterpause gestürmt. Beim Tabellensechsten FC Stern München II gewann die Bezirksoberliga-Mannschaft um Cheftrainer Matthias Reiter mit 7:1 (3:0) Toren und bleibt hinter Primus TSV Turnerbund, der eine Partie mehr absolviert hat, in Lauerstellung.

Markt Schwaben liefert eine überragende erste Hälfte

„Das war eine überragende erste Hälfte, insgesamt eine mannschaftlich überzeugende Leistung“, schwärmte Reiter. Die Gäste hatten auf dem Kunstrasenfeld der Bezirkssportanlage Feldbergstraße nach wenigen Sekunden Glück, als die Stern-Zweite eine Riesenchance liegen ließ. Das war aber wohl ein Weckruf für den FCMS, der den Rest bis zur Pause „brutal im Griff“ (Reiter) hatte und mit dem 1:0 (10.) durch Lea Schmitt die Weiche früh in seine Richtung stellte.