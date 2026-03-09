FC Markt Schwaben erobert die Tabellenspitze zurück: „Nachträgliche Herbstmeisterschaft“

Ihre Routine half, um den ersten Sieg in 2026 zu sichern: Markt Schwabens Rückkehrerin Lea Schmitt (li.). – Foto: SRO

Einen erfolgreichen Start ins Jahr 2026 haben die Fußballfrauen des FC Markt Schwaben hingelegt. In einem Nachholspiel der Bezirksoberliga (BOL) bezwang die Elf um Trainerin Bettina Gruber den TSV Eching im heimischen Sportpark verdient mit 2:0 (1:0) Toren und übernahm damit wieder die Tabellenspitze, zwei Zähler vor dem ebenfalls noch niederlagenlosen TSV Turnerbund München.

„Wir sind happy über die drei Punkte. So kann es weitergehen“, freute sich Gruber, die für den im Urlaub weilenden Cheftrainer Matthias Reiter das Kommando an der Seitenlinie übernommen hatte, über den Erfolg. „Das war die nachträgliche Herbstmeisterschaft“, sagte sie lachend und stolz zugleich. Der FCMS hat damit in elf Spielen zehn Mal gewonnen und nur ein Unentschieden – eben gegen den Hauptrivalen Turnerbund – hinnehmen müssen. „Damit hat bei uns als Aufsteiger am Anfang der Saison niemand gerechnet, dass wir nach der Hinrunde ungeschlagener Tabellenführer sind. Das war schon eine starke Leistung.“

Eva Schmitt erzielt Doppelpack für den FC Markt Schwaben

Am kommenden Wochenende startet dann offiziell die Rückrunde der BOL. Auf Markt Schwabens Liganeulinge wartet das Duell beim SV Saaldorf. „Wir sind uns bewusst, dass wir uns steigern können und müssen“, analysierte Gruber den Dreier und die Leistung gegen die abstiegsgefährdeten Echinger Frauen.

„Man hat anfangs gemerkt, dass beide Teams zuerst reinfinden mussten. Der Ligastart ist immer etwas anderes als ein Testspiel“, so die FCMS-Trainerin. Die Gastgeberinnen nahmen dann aber Fahrt auf und erspielten sich viele Chancen. Eva Schmitt sorgte nach Liebelt-Vorlage fürs wichtige 1:0 vor der Pause (43.) und sorgte nach Staudigl-Vorlage für den 2:0-Endstand (86.).