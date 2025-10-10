– Foto: Meiki Graff

FC Märchenbahnhof trennt sich von Trainer Dirk Küpper Timo Müller und Sven Harkämper übernehmen wieder als Spielertrainer

Nach einem schwierigen Saisonstart zieht der FC Märchenbahnhof Konsequenzen und setzt auf interne Lösungen.

Der FC Märchenbahnhof hat sich von Trainer Dirk Küpper (49) getrennt. Der Klub, der sich erst im vergangenen Jahr neu gegründet hat und in der Kreisliga D2 Köln spielt, reagiert damit auf die sportliche Situation nach nur sechs Punkten aus sieben Spielen. Künftig wird das Team wieder von Timo Müller und Sven Harkämper als Spielertrainer-Duo betreut – wie schon zu Beginn der Vorsaison. „Dirk war unser erster wirklicher Trainer im Verein, was die Aufgabe für Dirk nicht leicht gestaltete, weil dies für viele komplett neu war“, erklärt Vorstandsmitglied Mario Wachter. „Dirk steckte sein komplettes Herzblut in den Verein und versuchte uns sportlich weiterzubringen. Doch leider passte es am Ende nicht wirklich mit dem Team und es fehlte die gewisse Chemie zwischen Trainer und Spieler, was für eine funktionierende Mannschaft das A & O ist.“

Trennung im Guten Der Vorstand habe die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen:

„Wir haben lange überlegt, was man machen kann, um dieses Problem zu beheben, fanden hier jedoch nicht wirklich eine zeitnahe Lösung und so mussten wir uns mit Dirk im Guten trennen und hoffen, dass er als Trainer weitermacht und sportlich Erfolge feiern kann. Natürlich ist er auch weiterhin gerne bei uns gesehen, ist jederzeit willkommen.“