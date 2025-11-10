FC Männedorf 2 – Herbstmeister mit Herz, Leidenschaft und Teamgeist

Doch schon wenige Tage vor dem Saisonstart kam der erste grosse Dämpfer: nur drei Tage vor Meisterschaftsbeginn sprang der etatmässige Stammtorhüter ab – das Team stand plötzlich ohne Goalie da. Kurzerhand wurde Florijan Bajrami ins Tor befördert – eine Entscheidung, die sich als goldrichtig herausstellen sollte. Bajrami zeigte von Beginn an starke Leistungen und wuchs in seine neue Rolle eindrucksvoll hinein.

Die Saison 2025/26 begann für unsere zweite Mannschaft mit einer kurzen, aber intensiven Vorbereitung. Die Trainingswochen waren geprägt von hoher Beteiligung, Einsatzbereitschaft und einer klaren Vision: man wollte an die starke Rückrunde der letzten Saison anknüpfen und endlich ein Wort im Aufstiegskampf mitreden.

Zum Auftakt wartete gleich ein echter Gradmesser: das Duell gegen Witikon. Die Antwort der Männedorfer war eindrucksvoll – ein klarer Sieg zum Saisonauftakt setzte ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz.

Nur eine Woche später folgte das Spitzenspiel gegen den Vorjahresmeister Racing Club, der den Aufstieg damals freiwillig ausgeschlagen hatte. Der FCM2 dominierte die Partie über 90 Minuten, spielte den Gegner phasenweise an die Wand, scheiterte aber immer wieder an einem Abwehrbein oder einem glänzend aufgelegten Keeper. Nach einem unglücklichen Elfmeter geriet man in Rückstand, doch Arti Sylejmani erlöste das Team in der 95. Minute mit einem Traumtor zum hochverdienten 1:1-Endstand – ein emotionaler Moment, der den Teamgeist weiter stärkte.

Torfestival und Derby-Enttäuschung

In den darauffolgenden Wochen zeigte die Mannschaft ihre Offensivstärke eindrucksvoll: klare Siege gegen den FC Seefeld und den FC Küsnacht – beide als Mitfavoriten im Aufstiegskampf gehandelt – untermauerten die Ambitionen der Gelb-Schwarzen. Gegen Küsnacht führte man bis zur roten Karte gar mit 5:1, ein Zeichen der spielerischen Überlegenheit.

Dann stand das grosse Derby gegen den FC Meilen auf dem Programm – das vermeintliche Highlight der Vorrunde, das sich leider als einziger Wermutstropfen der Saison herausstellte. Männedorf startete stark, hatte deutlich mehr Spielanteile und beste Chancen, doch die Effizienz fehlte. Meilen nutzte die sich bietenden Möglichkeiten eiskalt aus. Trotz eines Anschlusstreffers reichte die Kraft in der zweiten Halbzeit nicht mehr – am Ende musste man sich (wenn auch verdient) geschlagen geben.

Ein perfekter Schlussspurt

Diese Niederlage wirkte wie ein Weckruf. In der Folge startete der FCM2 eine beeindruckende Siegesserie: fünf Spiele, fünf Siege, eine Tordifferenz von 24:5 – das ist absolute Spitzenklasse! Gegner um Gegner wurde dominiert, das Selbstvertrauen wuchs von Woche zu Woche.

Am letzten Spieltag setzte die Mannschaft schliesslich die Krone auf: ein 8:2-Auswärtssieg beim FC Gossau bedeutete nicht nur den Abschluss einer herausragenden Vorrunde, sondern auch den Titel des Wintermeisters!

Die Erfolgsgaranten

Im Fokus standen erneut die beiden Torjäger Nico Bochicchio und Daniel Di Bella, die mit jeweils einem Hattrick im letzten Spiel ihr gemeinsames Torkonto auf 30 Treffer hochschraubten. Eine unglaubliche Bilanz – nur eine Mannschaft der gesamten Liga hat als Kollektiv mehr Tore erzielt als diese beiden gemeinsam!

Doch bei allem Lob für die Torschützen darf das Kollektiv nicht vergessen werden: Woche für Woche zeigt die Mannschaft in Training und Spiel vollen Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist – das Fundament dieses Erfolgs.

Die Macher an der Seitenlinie

Ein besonderes Lob gilt auch dem Trainerduo Mirco Bochicchio und Mark Meier. Vor eineinhalb Jahren übernahmen sie eine Mannschaft, die nur durch Strafpunkte knapp dem Abstieg in die 5. Liga entging. Heute – 18 Monate später – steht das Team auf Platz 1 der 4. Liga und schnuppert an der 3.-Liga-Luft. Eine Entwicklung, die Respekt und Anerkennung verdient. Chapeau!

Ausblick

Die Mannschaft ist hungrig, fokussiert und bereit für den nächsten Schritt. Mit der gezeigten Entwicklung, dem Teamspirit und der klaren spielerischen Linie kann das Ziel nur eines heissen:

Wir wollen in die 3. Liga!

Der FC Männedorf ist stolz auf diese Mannschaft, die mit Leidenschaft, Zusammenhalt und Spielfreude Woche für Woche begeistert – und noch lange nicht am Ende ihrer Reise angekommen ist.