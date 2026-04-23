FC Lune und FC Geestland II stürmen ins Endspiel KSB-Plakette: SG NKH II im Endpsiel +++ Wehdel II im Halbfinale von FuPa Lüneburg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit



Gestern wurden die Halbfinalpartien im Allianz-NMS_Blank-Cup ausgetragen, in denen sich zwei Teams aus der 1. Kreisklasse durchsetzen konnten. Während der FC Lune seine Klasse beim klassentieferen Gegner unter Beweis stellte, entschied der FC Geestland II ein emotionales Derby für sich. Das Finale steigt am 13. Juni 2026.



Lune schüttelt frühen Schock ab Lune schüttelt frühen Schock ab Nach dem bitteren Aus im Kreispokal-Halbfinale gegen TuRa Hechthausen hat die Opalka-Elf die Chance auf Wiedergutmachung genutzt und hat nun doch noch die Chance einen Cup zu gewinnen.

Der klassentiefere FC Hagen/Uthlede III nutzte seine erste Torchance und ging durch einen Abstauber von Till Fontes in Führung (24.). Doch der FC Lune reagierte abgeklärt: Ein direkter Freistoß von Lucas Rathje (35.) und ein Treffer von Kim Haaren (39.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Kim-Bennet Nietfeld (72.) und Mattis Griesel per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (95.) machten den verdienten Finaleinzug perfekt.



Von Gunten glänzt als Vorbereiter im Derby Von Gunten glänzt als Vorbereiter im Derby In Köhlen sahen die zahlreichen Zuschauer ein hochklassiges Derby, das vor allem durch die geschlossene Mannschaftsleistung der Geestländer Reserve entschieden wurde. Sebastian Hoppe brachte die Hausherren früh per Kopf in Front (8.), doch Wehden kam kurz vor dem Pausenpfiff zurück: Nachdem Zimmermann zunächst per Seitfallzieher scheiterte, drückte Voß den Nachschuss zum 1:1 über die Linie (45.). Nach dem Seitenwechsel übernahm Geestland wieder das Kommando. Klinge (54.) und Jones (72.) sorgten für den 3:1-Endstand. Überragender Akteur auf dem Platz war Daniel von Gunten, der alle drei Tore vorbereitete.

Ergebnisse KSB-Plakette

Neben dem Allianz-Cup wurden auch im Wettbewerb um die KSB-Plakette wichtige Entscheidungen getroffen: Halbfinale:



Viertelfinale: