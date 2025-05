FC Lübbecke in der Pole Position + Spitzenspiel Quernheim gegen Brake

Der letzte Spieltag steht in der Bezirksliga Staffel 1 in Westfalen an:



TuS Brake, FC Lübbecke und BV Stift Quernheim kämpfen um die Meisterschaft und um die Aufstiegsrunde zur Landesliga (Platz 2).



TuS Brake musste die Tabellenführung vor dem letzten Spieltag abgeben. Neuer Spitzenreiter ist nun der FC Lübbecke. Ein weiterer Verfolger ist BV Stift Quernheim

Es bleibt weiter spannend, da es an diesem letzten Spieltag (01.06.) zum Topspiel zwischen BV Stift Quernheim und TuS Brake kommt. In diesem Spiel werden die beiden Mannschaften die Vizemeisterschaft ausspielen und auf einen möglichen Patzer von Lübbecke hoffen. Brake reicht ein Unentschieden für die Vizemeisterschaft, aber nicht um möglicherweise Lübbecke noch einzuholen.

Egal bei welchem Ausgang, der FC Lübbecke hat mindestens die Vizemeisterschaft sicher.



Der FC Lübbecke spielt zuhause gegen VfL Mennighüffen (Platz 12), dort hat man die Meisterschaft in der eigenen Hand. Ein Unentschieden reicht sogar auch, sollte TuS Brake das Spitzenspiel nicht gewinnen können. Auch eine Niederlage könnte zur Meisterschaft reichen, dafür müsste aber das Verfolgerduell mit einer Punkteteilung enden.



Im Tabellenkeller sind die Entscheidungen bereits gefallen – FT Dützen (zurückgezogen), TuS Jöllenbeck und der TuS Bruchmühlen sind bereits sicher abgestiegen und werden in der nächsten Saison in der Kreisliga A starten.