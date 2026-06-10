FC Lörzweiler setzt auf Trainer-Trio B-Ligist ergänzt bestehendes Trainerteam und setzt auf junge Talente von Thomas Mirkes · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Christopher Karl, Stefan Zimmermann und Felix Jöst (von links nach rechts) bilden das neue Trainer-Trio des FC Lörzweiler. – Foto: FC Lörzweiler

LÖRZWEILER. Der FC Lörzweiler hat die Planungen auf der Trainerbank für die Spielzeit 2026/27 abgeschlossen: Felix Jöst, zuletzt in Diensten der Spvgg. Selzen, wird als spielender Co-Trainer das bereits bestehende Trainerteam aus Stefan Zimmermann und Christopher Karl ergänzen. Der Tabellenzwölfte der B-Klasse Mainz-Bingen Ost erhofft sich nach der abgelaufenen Saison vor allem – trotz Verjüngung des Kaders - mehr Konstanz und möchte an die positive Entwicklung aus der Rückrunde anknüpfen, in der sich die Mannschaft bereits deutlich steigern konnte.

Kontinuität gepaart mit neuem Impuls Der von der Spvgg. Selzen kommende Felix Jöst verstärkt den FC Lörzweiler als spielender Co-Trainer. Er bringe sowohl sportliche Qualität auf dem Platz als auch wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Mannschaft mit. „Man hatte schnell das Gefühl, dass Felix menschlich und sportlich sehr gut zur Mannschaft und zum Verein passt. Zudem war die Idee, mit seiner Art einen neuen Impuls von außen reinzubekommen”, hob Spielertrainer Stefan Zimmermann die konstruktiven Gespräche des neuen Trainerteams hervor. Zimmermann wird weiterhin die Hauptverantwortung tragen, aber es ginge vor allem darum, im Team mit Co-Trainer Christopher Karl und Neuzugang Jöst alles gemeinsam zu besprechen, sich offen auszutauschen und an einem Strang zu ziehen. Jeder solle seine eigenen Ideen und Stärken einbringen. „Mit der Erweiterung des Trainerteams setzt der FC Lörzweiler auf Kontinuität und frische Impulse gleichermaßen. Die Verantwortlichen sehen sich damit für die Herausforderungen gut aufgestellt und blicken optimistisch auf die kommende Spielzeit”, kommentierte Thomas Kraft, der 1. Vorsitzende des FCL.