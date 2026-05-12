FC Lörzweiler hält die Klasse

Der FC Lörzweiler spielt auch in der kommenden Saison in der B-Klasse (Foto aus Partie aus dem letztem Jahr gegen die SG Undenheim/Schornsheim). – Foto: Michael Wolff

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost ist es am drittletzten Spieltag zu einer weiteren Entscheidung gekommen: Die Spvgg. Selzen steht als dritter Absteiger in die C-Klasse fest. Durch den 7:2-Heimerfolg gegen den FSV Oppenheim II ist der FC Lörzweiler uneinholbar enteilt. Der 1. FC Nackenheim und die TSG Drais machen die Meisterschaft unter sich aus.

„Trotz der Hitze haben wir ein super Spiel gemacht. Die ersten 20 Minuten sind uns schwergefallen, aber dann haben wir die Partie in die Hand genommen und verdient gewonnen. Der Aufwärtstrend der letzten Wochen war uns - trotz der knappen Niederlagen - anzumerken. Unser Ziel war der Klassenerhalt und den haben wir erreicht. Jetzt schauen wir, ob noch der zehnte Platz machbar ist”, teilte TV-Trainer Carlo D’Antonio mit.

FSV-Trainer Denis Scharffe kommentierte: „Wir sind besser als Ebersheim ins Spiel gekommen und hatten einige Chancen, die wir ungenutzt gelassen haben. Ein Lattentreffer der Ebersheimer hat aber auch die stete Gefahr der TSV-Konter gezeigt. Durch einen satten Winkeltreffer haben wir uns zur Halbzeit mit der Führung belohnt. Da wir es im weiteren Spiel verpasst haben, einen weiteren Treffer nachzulegen, ist das Spiel bis zur letzten Minute spannend geblieben. Ein knapper, aber über 90 Minuten verdienter Sieg.”

Spvgg. Selzen – TSG Drais 0:2 (0:1)

„Unser oberstes Ziel, das Spiel zu gewinnen, haben wir erreicht. Lange Zeit haben wir uns gegen kämpferisch und defensiv gut eingestellte Selzer jedoch schwergetan. Für den neutralen Zuschauer war in den ersten 60 Minuten nicht unbedingt zu erkennen, dass der Tabellenzweite gegen den Drittletzten gespielt hat. Die Führung zur Halbzeit war aufgrund der deutlich höheren Anzahl an Abschlüssen verdient, obwohl wir kaum Tempo in unser Spiel bekommen haben. Mit Beginn der zweiten Hälfte wurden wir im Angriff wesentlich zielstrebiger, auch wenn das entscheidende 2:0 erst in der 77. Minute gefallen ist. Wichtig war, dass wir trotz des engen Ergebnisses in der zweiten Halbzeit nur eine Chance nach einem Konter zugelassen haben”, berichtete TSG-Trainer Andreas Herget.

Tore: 0:1, 0:2 Simon Schärf (28., 77.)

FSG Jugenheim/Partenheim - VfB Bodenheim II 1:6 (0:3)

VfB-Trainer Fabio Salamida, der selbst nochmal auflief, äußerte sich wie folgt: „Trotz der Niederlage in der vergangenen Woche haben wir uns weder im Training noch im Spiel aufgegeben. Die gesamte Woche über hat man gespürt, dass die Mannschaft an sich glaubt und genau das haben wir wieder auf den Platz gebracht. Wir haben trotz personeller Engpässe erneut unsere Stärken zeigen können. Am Ende musste ich sogar selbst noch einmal die Schuhe schnüren, aber es hat unglaublich Spaß gemacht, gemeinsam mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Unterm Strich steht ein absolut verdienter Sieg, auf den wir stolz sein können. Jetzt richtet sich der volle Fokus auf das nächste Topspiel und darauf freuen wir uns!”

Tore: 0:1 Finn Pageler (10.), 0:2 Luca Leber (28.), 0:3 Eigentor von Nils Markow (40.), 1:3 Joshua Böhnke (65.), 1:4 Fabio Salamida (72.), 1:5 Matteo Kerz (72., Strafstoß), 1:6 F. Salamida (88.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Alexander Ziegert (69./FSG Jugenheim/Partenheim)

1. FC Nackenheim – Spvgg. Essenheim 3:1(1:0)

„Gute Besserung vom ganzen Verein an Pedro Mina Alves, dem die Kniescheibe rausgesprungen ist und der vom Krankenwagen abgeholt werden musste”, richtete FC-Spielertrainer Norman Loos zunächst Genesungswünsche aus. Zum Spiel: Die Nackenheimer hätten in Unterzahl die Führung erzielt. Darauffolgend habe der FC die Partie besser in den Griff bekommen und sei dominant aufgetreten. „Verdienter Sieg von uns und jetzt werden wir noch zweimal alles reinwerfen. Dann haben wir hoffentlich einen Grund zum Feiern”, Loos abschließend.

Tore: 1:0 Nikolaus Heckelsmüller (32.), 2:0 Luis Hahner (65.), 3:0 Louis Meyer (80.), 3:1 Tobias Lipp (90,), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Dogan Sertci (27./1. FC Nackenheim)

FVgg. Mombach – UDP Mainz 1:5 (1:1)

„Uns ist im Voraus bewusst gewesen, dass es auf dem kleinen Platz in Mombach kein Selbstläufer wird. Wir haben uns in der ersten Halbzeit etwas schwergetan, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Mombach hat es gut gemacht, kompakt gestanden und die Räume verengt. So haben wir den Ball praktisch zur Führung ins Tor tragen müssen. Mombach hat später nach einem Freistoß per Kopf ausgeglichen. Nach ein paar taktischen Änderungen sind wir in der zweiten Hälfte deutlich besser ins Spiel gekommen und haben uns immer wieder gute Chancen erspielt, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Leider haben wir dabei zu viele Möglichkeiten ungenutzt gelassen – daran müssen wir definitiv arbeiten. Jetzt freuen wir uns auf das Derby am Sonntag gegen die Amigos von Inter Mainz”, fasste Joni Tiago do Amaral Marques, der Sportdirektor von UDP zusammen.

Tore: 0:1 Daniel Dos Santos Marques (27.), 1:1 Frederic Woernle (41., Kopfball), 1:2 Atif El Alami (53.), 1:3 Pedro Miguel Teixeira Agrela (57.), 1:4 A. El Alami (76.), 1:5 Marcio Filipe Do Nascimento Lopes (88.)

FC Inter Mainz – SG Undenheim/Schornsheim 3:3 (2:1)

„Bereits nach 20 Sekunden ist uns durch Julius Laux ein sehenswerter Führungstreffer gelungen. Anschließend hat sich auf dem kleinen Platz ein wildes Spiel entwickelt, in dem Inter die Partie noch in der ersten Halbzeit verdient drehen konnte. Als Inter kurz nach Wiederanpfiff auf 3:1 erhöht hat, hat unsere Elf Moral gezeigt, sich nicht aufgegeben und ist in der Schlussphase noch zum verdienten Ausgleich gekommen. Insgesamt geht das Unentschieden aus unserer Sicht in Ordnung”, lautete die Stellungnahme des SG-Trainerduos um Kai Rausch und Daniel Fischer.

Tore: 0:1 Julius Laux (1.), 1:1 Luis Jonathan Gauzin Huerta (13.), 2:1 Philipp Lutzenburg (33.), 3:1 Nathan Nikuzwe Habyarimana (51.), 3:2 J. Laux (77.), 3:3 Aaron Haibach (83.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Aaron Buhl (SG Undenheim/Schornsheim) wegen Unsportlichkeit (90.)

FC Lörzweiler - FSV Oppenheim II 7:2 (3:1)

FC-Spielertrainer Stefan Zimmermann berichtete: „Das Spiel hat zunächst einem lauen Sommerkick mit wenig Tempo auf beiden Seiten geglichen. Ein Abstimmungsfehler hat zum 0:1 geführt. In der Trinkpause haben wir angesprochen, dass wir mehr Tempo brauchen und die Achter höher schieben müssen, wodurch wir das Spiel schließlich drehen konnten. Nach der Halbzeit haben wir erneut kurz gepennt, uns dann aber wieder aufgerafft und die Partie erfolgreich zu Ende gebracht.”

„Uns war von Anfang an klar, dass die Saison nicht einfach werden würde, da es im Sommer einen größeren Umbruch gegeben hat. Wir haben einige junge Spieler dazubekommen, während erfahrene Spieler den Verein verlassen haben oder verletzungsbedingt die komplette Hinrunde und darüber hinaus ausgefallen sind. Die jungen Spieler haben sich über die Saison hinweg sehr gut entwickelt und werden zunehmend zu festen Größen in der Mannschaft. Das Verletzungspech hat uns die gesamte Saison begleitet - insbesondere auf der Torhüterposition. Dort sind mindestens sieben verschiedene Spieler zum Einsatz gekommen. Insgesamt ist der Klassenerhalt eine geschlossene Mannschaftsleistung, zu der jeder seinen Teil beigetragen hat. Trotz teilweise anhaltend schlechter Ergebnisse war die Stimmung innerhalb der Mannschaft immer gut”, fasste Zimmermann den Saisonverlauf zusammen.

Tore: 0:1 Luca Carrion (20.), 1:1 David da Silva (28.), 2:1 Erik Maier (40.), 3:1 Oliver Michel (44.), 3:2 L. Carrion (47.), 4:2 Sebastian Ries (52.), 5:2 Julian Cornelius Tschilschke Edler von Hoheneichen (58.), 6:2 E. Maier (62.), 7:2 J. C. Tschilschke Edler von Hoheneichen (73.)