FC Lörrach United steigt in die Futsal-Regionalliga auf

Sechs Siege in sechs Spielen: Lörrach United kann nächste Saison Futsal-Regionalliga spielen | Foto: Daniel Marr (Sportfoto Zink/Imago)

Es war eine kurze Saison. Maximal sechs Siege benötigten die Futsaler von United Lörrach, um den Regionalliga-Aufstieg zu bewerkstelligen. Nach zwei Vorrundenspielen ging es über das Halbfinale in das südbadische Finale, und zuletzt zweimal gegen den Meister der Futsal-Bayernliga FC Regensburg. Lörrach gewann alle Spiele und ist damit für die Regionalliga Süd spielberechtigt.

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