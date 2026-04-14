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FC Lörrach United steigt in die Futsal-Regionalliga auf
von Badische Zeitung · Heute, 19:57 Uhr · 0 Leser
Sechs Siege in sechs Spielen: Lörrach United kann nächste Saison Futsal-Regionalliga spielen | Foto: Daniel Marr (Sportfoto Zink/Imago)
Zweites Spiel, zweiter klarer Sieg: Die Hallenfußballer des FC Lörrach United steigen in die Futsal-Regionalliga auf.
Es war eine kurze Saison. Maximal sechs Siege benötigten die Futsaler von United Lörrach, um den Regionalliga-Aufstieg zu bewerkstelligen. Nach zwei Vorrundenspielen ging es über das Halbfinale in das südbadische Finale, und zuletzt zweimal gegen den Meister der Futsal-Bayernliga FC Regensburg. Lörrach gewann alle Spiele und ist damit für die Regionalliga Süd spielberechtigt.