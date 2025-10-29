 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
Warten auf das nächste Erfolgserlebnis: Joey Zepf vom FC Löffingen
Warten auf das nächste Erfolgserlebnis: Joey Zepf vom FC Löffingen – Foto: Wolfgang Scheu

FC Löffingen verpasst den vierten Saisonsieg

Am Samstag geht es zur SG DauchingenWeilersbach.

Bezirksliga SW SBFV
Löffingen
SG Neukirch
Löffingen II
SG Neukirch II

Wieder kein Sieg für den FC Löffingen. Im Heimspiel gegen die SG Neukirch/Gütenbach kam die Mannschaft von Tobias Urban nicht über ein 1:1 hinaus. Am Samstag geht es zur SG DauchingenWeilersbach.

Gestern, 19:00 Uhr
FC Löffingen
FC LöffingenLöffingen
SG Neukirch / Gütenbach
SG Neukirch / GütenbachSG Neukirch
1
1
Abpfiff
Der FC Löffingen tritt in der Bezirksliga weiter auf der Stelle. Nach zuletzt zwei Niederlagen trennte sich die Mannschaft von Tobias Urban im Nachholspiel des zehnten Spieltags am Dienstagabend von der SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 1:1 (1:0). Die SG Eintracht Neukirch-Gütenbach bleibt so in der Tabelle einen Punkt vor dem FC Löffingen. Weiter gehts im BZ-Plus-Artikel.

29.10.2025, 10:00 Uhr
Heinz Wittmann (BZ)Autor