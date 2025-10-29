FC Löffingen verpasst den vierten Saisonsieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Warten auf das nächste Erfolgserlebnis: Joey Zepf vom FC Löffingen – Foto: Wolfgang Scheu
Der FC Löffingen tritt in der Bezirksliga weiter auf der Stelle. Nach zuletzt zwei Niederlagen trennte sich die Mannschaft von Tobias Urban im Nachholspiel des zehnten Spieltags am Dienstagabend von der SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 1:1 (1:0). Die SG Eintracht Neukirch-Gütenbach bleibt so in der Tabelle einen Punkt vor dem FC Löffingen. Weiter gehts im BZ-Plus-Artikel.