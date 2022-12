FC Löffingen schöpft nach Sieg in Hinterzarten neue Hoffnung Der Fußball-Bezirksligist setzt sich beim SV Hinterzarten mit 3:1 durch. Somit verabschiedet sich Nurhan Ardiclik mit einer Niederlage. Der bisherige HSV-Trainer gab überraschend seinen Abschied bekannt.

FC Hochemmingen - SG Marbach/Rietheim 1:2 (1:0). Der Lucky Punch war Marbach vergönnt, wodurch Hochemmingen "zum wiederholten Mal unglücklich unterlag", wie FC-Trainer Mario Buccelli anmerkte. Tore: 1:0 Romer (27.), 1:1 Effinger (48.), 1:2 Mauch (90.). SR: Erath. ZS: 130.





SV Hinterzarten - FC Löffingen 1:3 (1:2). Die Gäste aus Löffingen gingen als verdienter Sieger vom Platz, weil sie ihre Konterchancen effizient nutzten. Das letzte Spiel des Jahres war auch das letzte für HSV-Trainer Nurhan Ardiclik, der sein Amt nach der Partie niederlegte. "Bevor die Mannschaft weiter abrutscht, hoffe ich, dass ein neuer Trainer das Feuer in der Mannschaft wieder entfachen kann", erklärte der Coach seinen Rücktritt. Tore: 0:1 Scherer (20.), 1:1 Steiert (34.), 1:2 Scherer (38.), 1:3 Weissenberger (77.). SR:Disch. ZS: 250.





FC 07 Furtwangen - SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 7:0 (4:0). Während bei den Gastgebern fast alles klappte, gelang der Eintracht fast nichts. Die Gäste erwischten einen rabenschwarzen Tag und waren nicht in der Lage, der Partie eine Wendung zu geben. Tore: 1:0 Kaltenbach (7.), 2:0, 3:0 Fichter (18./20.), 4:0 Tavic (43.), 5:0 Kaltenbach (48.), 6:0 Tavic (83.), 7:0 Laermann (87.). SR: Schäper. ZS: 500.





FV Tennenbronn - FC Schonach 0:0. "Wir wussten, dass Tennenbronn zu Hause schwer zu bespielen ist", so Schonachs Trainer Dennis Dickscheid. Seine Elf setzte das Vorhaben um: die Gäste standen gegen einen spielbestimmenden Gegner kompakt und ließen kaum Chancen zu. SR: Gerhäuser. ZS: 140.





SG Riedöschingen/Hondingen - SV Geisingen 1:5 (0:1). "Es war nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt", befand Riedöschingens Trainer Jürgen Frank. Bis kurz vor Schluss lag sein Team zurück und drängte auf das 2:2. Tore: 0:1 S. Federle (23.), 0:2 F. Federle (50.), 1:2 Zolg (63.), 1:3 Arceri (84.), 1:4 S. Federle (90.), 1:5 Jauch (90.). SR: Zimmermann. ZS: 100.





SV Hölzlebruck - DJK Villingen 3:4 (0:2). Bis zur 85. Minute deutete alles auf einen klaren Villinger Sieg hin. Dann schlug Hölzlebruck binnen fünf Minuten drei Mal zu. Tief in der Nachspielzeit donnerte schließlich DJK-Akteur Noah Schade den Ball aus 25 Metern in den Winkel und sicherte den Gästen drei Punkte. Tore: 0:1 Förnbacher (3.), 0:2, 0:3 Giusa (37., 81.), 1:3 Rohrer (85.), 2:3 Anjievschi (87.), 3:3 Beha (90.), 3:4 Schade (90.). SR: Kienzler. ZS: 70.





SV Aasen - FC Pfaffenweiler 3:2 (0:2). Aasen verschlief die erste Hälfte komplett und war mit dem 0:2 zur Pause noch gut bedient. "Pfaffenweiler dachte vielleicht, dass das Spiel damit gelaufen war", mutmaßte SV-Coach Jackson Agbonkhese. Sein Team wehrte sich gegen die Niederlage und drehte die Partie. Tore: 0:1 Gür (21.), 0:2 Herbst (26.), 1:2, 2:2, 3:2 Edbauer (57., 76., 86.). SR: Gärtner. ZS:150.





FC Bräunlingen - TuS Bonndorf 3:1 (0:1). "In der zweiten Hälfte hat nichts mehr funktioniert", kritisierte Bonndorfs Trainer Claudio Andreotti. Sein Team verzeichnete keinen klaren Torschuss mehr. Die aggressiveren Bräunlinger fuhren so einen verdienten Dreier ein. Tore: 0:1 Feger (35.), 1:1 Götz (51.), 2:1 Bauer (63.), 3:1 Götz (90.). SR: Niggemeier. ZS:150.





SG Riedböhringen/Fützen - FV Möhringen. Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesetzt.